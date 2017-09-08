Должностными лицами администрации города Пензы проведен прием граждан

В соответствии с поручением губернатора Пензенской области в единый день приема граждан в Пензенской области должностными лицами администрации города Пензы, руководителями иных органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий проводится личный прием граждан.

8 сентября 2017 года к первому заместителю главы администрации города Пензы Сергею Волкову, заместителям главы Юрию Ильину, Магомеду Агамагомедову, Андрею Шевченко записалось более 20 человек по разным вопросам. Обращения горожан касались передачи канализационной сети в муниципальную собственность, выкупа земельных участков, переселения в маневренный фонд, ликвидации «лежачего полицейского», разрешения на реконструкцию жилого дома, оформления земельных участков в собственность и других тем.

Каждому заявителю были даны разъяснения, а ответственным лицам – соответствующие поручения по поиску механизма решения данных вопросов.