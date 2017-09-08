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Должностными лицами администрации города Пензы проведен прием граждан
Сегодня в Пензе
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В соответствии с поручением губернатора Пензенской области в единый день приема граждан в Пензенской области должностными лицами администрации города Пензы, руководителями иных органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий проводится личный прием граждан. 8 сентября 2017 года к первому заместителю главы администрации города Пензы Сергею Волкову, заместителям главы Юрию Ильину, Магомеду Агамагомедову, Андрею Шевченко записалось более 20 человек по разным вопросам. Обращения горожан касались передачи канализационной сети в муниципальную собственность, выкупа земельных участков, переселения в маневренный фонд, ликвидации «лежачего полицейского», разрешения на реконструкцию жилого дома, оформления земельных участков в собственность и других тем. Каждому заявителю были даны разъяснения, а ответственным лицам – соответствующие поручения по поиску механизма решения данных вопросов.
В соответствии с поручением губернатора Пензенской области в единый день приема граждан в Пензенской области должностными лицами администрации города Пензы, руководителями иных органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий проводится личный прием граждан.
8 сентября 2017 года к первому заместителю главы администрации города Пензы Сергею Волкову, заместителям главы Юрию Ильину, Магомеду Агамагомедову, Андрею Шевченко записалось более 20 человек по разным вопросам. Обращения горожан касались передачи канализационной сети в муниципальную собственность, выкупа земельных участков, переселения в маневренный фонд, ликвидации «лежачего полицейского», разрешения на реконструкцию жилого дома, оформления земельных участков в собственность и других тем.
Каждому заявителю были даны разъяснения, а ответственным лицам – соответствующие поручения по поиску механизма решения данных вопросов.
Новость: Администрация города Пензы 09 2017
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