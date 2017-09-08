В Пензенской области проходит месячник по легализации неформальной занятости

Его цель – информирование работников и работодателей региона о негативных последствиях неформальной занятости и выплаты зарплат «в конвертах», а также об ответственности за нарушение трудового законодательства.

В рамках месячника планируется:

проведение информационно-разъяснительной работы с населением и работодателями о соблюдении действующего трудового и налогового законодательства;

организация выездных заседаний областной межведомственной комиссии по налогам и сборам;

проведение проверок по обращениям граждан.

С неформальной занятостью связаны потери работников, лишенных социальной защиты и поддержки:

лишение всех гарантий предоставляемых Трудовым Кодексом (условия и безопасность труда, гарантированный отдых в выходные и праздничные дни, оплачиваемый отпуск, уровень заработной платы, возмещение вреда в связи с исполнением трудовых обязанностей);

отсутствие социального страхования и пенсионного обеспечения,

невозможность получения кредита, ипотеки.

Потери государственного бюджета в связи с уклонением от налогов:

прямые потери налогов

сокращение финансирования социальных программ.

Работает телефон «горячей линии» по вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы в «конвертах»: 94-02-21.