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В Пензенской области проходит месячник по легализации неформальной занятости
Сегодня в Пензе
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Его цель – информирование работников и работодателей региона о негативных последствиях неформальной занятости и выплаты зарплат «в конвертах», а также об ответственности за нарушение трудового законодательства. В рамках месячника планируется: С неформальной занятостью связаны потери работников, лишенных социальной защиты и поддержки: Потери государственного бюджета в связи с уклонением от налогов: Работает телефон «горячей линии» по вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы в «конвертах»: 94-02-21.
Его цель – информирование работников и работодателей региона о негативных последствиях неформальной занятости и выплаты зарплат «в конвертах», а также об ответственности за нарушение трудового законодательства.
В рамках месячника планируется:
С неформальной занятостью связаны потери работников, лишенных социальной защиты и поддержки:
Потери государственного бюджета в связи с уклонением от налогов:
Работает телефон «горячей линии» по вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы в «конвертах»: 94-02-21.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 09 2017
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