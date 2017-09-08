В Заречном продолжаются работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Объем запланированных на 2017 год работ на данный момент выполнен примерно на 30%. Заасфальтированы внутриквартальные территории по 12 адресам, заменено около 2,5 километров бордюров.

Программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает не только благоустройство внутриквартальных территорий, но и обустройство общественного пространства. В ее рамках в этом году начата реконструкция зоны отдыха «Лесная». На работы по ее обустройству выделено 8,5 миллионов рублей.

Всего в 2017 году на реализацию мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Заречном выделяется около 27 миллионов рублей. Годовой план работ намечено завершить до 15 октября.