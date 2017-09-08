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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 09 сентября 2017
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В Заречном продолжаются работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Сегодня в Пензе
 

Объем запланированных на 2017 год работ на данный момент выполнен примерно на 30%. Заасфальтированы внутриквартальные территории по 12 адресам, заменено около 2,5 километров бордюров.

Программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает не только благоустройство внутриквартальных территорий, но и обустройство общественного пространства. В ее рамках в этом году начата реконструкция зоны отдыха «Лесная». На работы по ее обустройству выделено 8,5 миллионов рублей.

Всего в 2017 году на реализацию мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Заречном выделяется около 27 миллионов рублей. Годовой план работ намечено завершить до 15 октября.

Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 09 2017
2017-09-09
Торжественная церемония посвящения в профессию молодых педагогов состоялась в здании классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского
 Инициатором проведения этой важной для начинающих школьных преподавателей акции является губернатор
 
2017-09-09
В Заречном продолжаются работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
 Объем запланированных на 2017 год работ на данный момент выполнен примерно на 30%
 
2017-09-09
В Пензенской области проходит месячник по легализации неформальной занятости
 Его цель – информирование работников и работодателей региона о негативных последствиях неформальной занятости
 
2017-09-09
Должностными лицами администрации города Пензы проведен прием граждан
 В соответствии с поручением губернатора Пензенской области
 
2017-09-09
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел личный приём граждан
 Наибольшее количество обращений было посвящено вопросам по лесному хозяйству
 
2017-09-09
Управление культуры города Пензы организовало общественные приемные на базе всех подотчетных учреждений
 Начальник Управления культуры Вера Фейгина провела прием граждан
 
2017-09-09
Министр экономики Сергей Капралов выслушал обращения жителей региона
 Всего к Министру обратились 8 человек
 
2017-09-09
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в личном приеме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
 В единый день приема граждан
 
2017-09-09
Иван Белозерцев провел личный прием граждан
 Марина Заревнова от имени жителей микрорайона «Ленинский Лесхоз» обратилась к главе региона с просьбой о выделении транспорта для перевозки детей в школы и детские сады
 
2017-09-08
Злосчастный телефон
У жительницы Пензы в магазине похитили телефон
 
2017-09-08
Новый выпуск «Суры»
В Пензе состоялась презентация нового номера литературного журнала
 
2017-09-08
Строительство водопровода в поселке Лесном на контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева
 Виктор Кувайцев проинспектировал ход строительства
 
2017-09-08
Андрей Кулинцев провел заседание проектного офиса правительства Пензенской области
 Участники совещания рассмотрели ряд проектов, предложенных губернатором региона
 
2017-09-08
«В трезвости – счастье народа»
 Всероссийский день трезвости в 2017 году проходит под девизом
 
2017-09-08
Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2017 года
 В Социальном управлении города Пензы и подведомственных учреждениях социального обслуживания
 

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