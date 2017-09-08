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В Заречном продолжаются работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Сегодня в Пензе
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Объем запланированных на 2017 год работ на данный момент выполнен примерно на 30%. Заасфальтированы внутриквартальные территории по 12 адресам, заменено около 2,5 километров бордюров. Программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает не только благоустройство внутриквартальных территорий, но и обустройство общественного пространства. В ее рамках в этом году начата реконструкция зоны отдыха «Лесная». На работы по ее обустройству выделено 8,5 миллионов рублей. Всего в 2017 году на реализацию мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Заречном выделяется около 27 миллионов рублей. Годовой план работ намечено завершить до 15 октября.
Объем запланированных на 2017 год работ на данный момент выполнен примерно на 30%. Заасфальтированы внутриквартальные территории по 12 адресам, заменено около 2,5 километров бордюров.
Программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает не только благоустройство внутриквартальных территорий, но и обустройство общественного пространства. В ее рамках в этом году начата реконструкция зоны отдыха «Лесная». На работы по ее обустройству выделено 8,5 миллионов рублей.
Всего в 2017 году на реализацию мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Заречном выделяется около 27 миллионов рублей. Годовой план работ намечено завершить до 15 октября.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 09 2017
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