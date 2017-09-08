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 Суббота, 09 сентября 2017
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Торжественная церемония посвящения в профессию молодых педагогов состоялась в здании классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского
Сегодня в Пензе
 

Инициатором проведения этой важной для начинающих школьных преподавателей акции является губернатор. По его мнению молодых педагогов, которые приняли решение посвятить свою жизнь детям – поступили на работу в общеобразовательные школы, необходимо всесторонне поддерживать.
 
Напомним, что в Пензенской области в целях подготовки педагогов и привлечения дипломированных выпускников для работы в образовательных организациях учреждены единовременные денежные выплаты в течении первых 3-х лет работы. Они предоставляются учителям, мастерам производственного обучения, преподавателям основ безопасности жизнедеятельности, руководителям физического воспитания, тренерам-преподавателям – в размере 35000 рублей. Педагогическим работникам государственных или муниципальных организаций дополнительного образования, а так же учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обучение – в размере 24000 рублей.

Молодые специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности, а также имеющие семью, могут получить государственную помощь на улучшение жилищных условий. 

В результате принятых мер число молодых учителей, которые поступили на работу в пензенские школы, увеличилось в 2017 году по сравнению с предыдущим более чем на 20%. В преддверии нового учебного года в образовательные организации региона приняты на работу 154 молодых специалиста.

Обращаясь к учителям, только начинающим свой путь в профессию, глава областной исполнительной власти отметил, что создание достойных условий труда педагогов и обеспечение подобающего уровня его оплаты являются первоочередными задачами в сфере образования.

«Этим вопросам самое пристальное внимание уделяет Президент России Владимир Владимирович Путин», - подчеркнул Иван Белозерцев. 

«В Пензенской области мы ввели в эксплуатацию 4 новые школы. 32 отремонтировали по областной программе, в том числе, в сельских населённых пунктах. Будем и дальше укреплять материально-техническую базу наших общеобразовательных организаций, совершенствовать рабочее место учителя, оснащая школьные кабинеты необходимой техникой, компьютеризировать учебный процесс», - пояснил он.

Глава субъекта РФ уточнил, что сегодняшнее поколение школьников, черпающее информацию из интернет-пространства, обязывает учителей осваивать новые технологии, постоянно пополнять свои знания, совершенствовать навыки и умения. 

Иван Белозерцев пожелал молодым педагогам удачного начала работы, взаимопонимания с коллегами и учениками.

«Профессия учителя сложная, она требует больших усилий и постоянного внимания. Зато это самая уважаемая профессия. И наша задача сделать так, чтобы как можно больше молодых кадров приходило работать в пензенские школы», - заявил губернатор

«Я поручил региональному министерству образования, кроме того, посещая районы Пензенской области, обращаю внимание начальников районных управлений образования на то, чтобы вас должным образом приняли в образовательных организациях, оказали содействие при вхождении в должность, предоставили необходимую социальную поддержку» - проинформировал он молодых преподавателей.

В настоящее время всего на территории Пензенской области функционирует почти 600 организаций общего, дополнительного и профессионального образования, в которых трудятся 20 тысяч педагогов.

Новость: Правительство Пензенской области 09 2017
2017-09-09
Торжественная церемония посвящения в профессию молодых педагогов состоялась в здании классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского
 Инициатором проведения этой важной для начинающих школьных преподавателей акции является губернатор
 
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