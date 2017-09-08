Команда Пензенской области примет участие в XII туристском Слете учащихся Союзного государства

С 10 по 16 сентября 2017 года на территории Оршанского района Витебской области Республики Беларусь пройдет XII Туристский слет Союзного государства.

В составе сборной команды Пензенской области – учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет, занимающиеся в образовательных учреждениях г. Пензы и Нижнеломовского района – победители и призеры всероссийских, региональных соревнований по туризму и спортивному ориентированию. Руководители команды – методист Пензенской областной станции юных туристов Алексей Безруков и учитель ОБЖ средней школы №15 г. Кузнецка, инструктор детско-юношеского туризма Ринат Музафяров.

На двенадцатом Слете, ставшим уже традиционным знаковым мероприятием, команды Республики Беларусь и Российской Федерации в течение недели будут соревноваться в спортивном ориентировании, туристско-прикладном многоборье на пешеходных дистанциях, примут участие в конкурсной программе.

Целью проведения Слета является содействие развитию детско-юношеского туризма в Союзном государстве путем организации совместной спортивно-туристской деятельности учащихся Республики Беларусь и Российской Федерации. Общее руководство организацией, подготовкой и проведением Слета осуществляет Министерство образования Республики Беларусь и Министерство образования и науки Российской Федерации.