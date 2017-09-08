Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход земляных работ, проводимых теплоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс».

На сегодняшнюю дату по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» без горячей воды остаются 14 многоквартирных жилых домов.

Градоначальник осмотрел объекты капитального ремонта тепломагистралей на улицах Пушкина и Стасова отметив, что ресурсоснабжающая организация на данный момент выдерживает условия договоренности.

Напомним, что на штабе по подготовке к отопительному сезону, глава администрации города Пензы потребовал от руководства ПАО «Т Плюс» активизировать работу, а ответственным лицам поручил проводить ежедневный мониторинг ситуации – утром определять объемы ремонтных мероприятий, а к вечеру подводить итоги.

– Компания организовала работы и в выходные дни с раннего утра, увеличила количество бригад, на одном из участков сменила подрядчика, – подчеркнул Виктор Кувайцев, оставив вопрос с подключением горячего водоснабжения на личном контроле.