Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 09 сентября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
На сегодняшнюю дату по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» без горячей воды остаются 14 многоквартирных жилых домов
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход земляных работ, проводимых теплоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс».

На сегодняшнюю дату по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» без горячей воды остаются 14 многоквартирных жилых домов.

Градоначальник осмотрел объекты капитального ремонта тепломагистралей на улицах Пушкина и Стасова отметив, что ресурсоснабжающая организация на данный момент выдерживает условия договоренности.

 Напомним, что на штабе по подготовке к отопительному сезону, глава администрации города Пензы потребовал от руководства ПАО «Т Плюс» активизировать работу, а ответственным лицам поручил проводить ежедневный мониторинг ситуации – утром определять объемы ремонтных мероприятий, а к вечеру подводить итоги.

– Компания организовала работы и в выходные дни с раннего утра, увеличила количество бригад, на одном из участков сменила подрядчика, – подчеркнул Виктор Кувайцев, оставив вопрос с подключением горячего водоснабжения на личном контроле.

Новость: Администрация города Пензы 09 2017
2017-09-09
В районе улицы Коммунистической, 35 пресекли торговлю бахчевой продукцией
 Несанкционированная торговля наказуема
 
2017-09-09
В администрации Первомайского района города Пензы состоялся личный прием граждан
 За помощью в решении проблем к Лидии Беляковой обратились жители многоквартирного жилого дома №164 по улице Терновского
 
2017-09-09
На сегодняшнюю дату по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» без горячей воды остаются 14 многоквартирных жилых домов
 Виктор Кувайцев проверил организацию ремонтных работ на тепловых сетях
 
2017-09-09
Команда Пензенской области примет участие в XII туристском Слете учащихся Союзного государства
 С 10 по 16 сентября 2017 года на территории Оршанского района Витебской области Республики Беларусь пройдет XII Туристский слет Союзного государства
 
2017-09-09
Торжественная церемония посвящения в профессию молодых педагогов состоялась в здании классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского
 Инициатором проведения этой важной для начинающих школьных преподавателей акции является губернатор
 
2017-09-09
В Заречном продолжаются работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
 Объем запланированных на 2017 год работ на данный момент выполнен примерно на 30%
 
2017-09-09
В Пензенской области проходит месячник по легализации неформальной занятости
 Его цель – информирование работников и работодателей региона о негативных последствиях неформальной занятости
 
2017-09-09
Должностными лицами администрации города Пензы проведен прием граждан
 В соответствии с поручением губернатора Пензенской области
 
2017-09-09
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел личный приём граждан
 Наибольшее количество обращений было посвящено вопросам по лесному хозяйству
 
2017-09-09
Управление культуры города Пензы организовало общественные приемные на базе всех подотчетных учреждений
 Начальник Управления культуры Вера Фейгина провела прием граждан
 
2017-09-09
Министр экономики Сергей Капралов выслушал обращения жителей региона
 Всего к Министру обратились 8 человек
 
2017-09-09
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в личном приеме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
 В единый день приема граждан
 
2017-09-09
Иван Белозерцев провел личный прием граждан
 Марина Заревнова от имени жителей микрорайона «Ленинский Лесхоз» обратилась к главе региона с просьбой о выделении транспорта для перевозки детей в школы и детские сады
 
2017-09-08
Злосчастный телефон
У жительницы Пензы в магазине похитили телефон
 
2017-09-08
Новый выпуск «Суры»
В Пензе состоялась презентация нового номера литературного журнала
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru