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В администрации Первомайского района города Пензы состоялся личный прием граждан
Сегодня в Пензе
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За помощью в решении проблем к Лидии Беляковой обратились жители многоквартирного жилого дома №164 по улице Терновского с вопросом об оказании содействия в установке шлагбаума на внутридворовой территории. В ходе приема гражданам было дано разъяснение о правилах установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома. Житель дома №6 по улице Кижеватова обратился к заместителю главы администрации Эдуарду Сузи с проблемой нарушении тишины и покоя граждан в ночное время соседями. Данный вопрос взят на контроль.
За помощью в решении проблем к Лидии Беляковой обратились жители многоквартирного жилого дома №164 по улице Терновского с вопросом об оказании содействия в установке шлагбаума на внутридворовой территории. В ходе приема гражданам было дано разъяснение о правилах установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома.
Житель дома №6 по улице Кижеватова обратился к заместителю главы администрации Эдуарду Сузи с проблемой нарушении тишины и покоя граждан в ночное время соседями. Данный вопрос взят на контроль.
Новость: Администрация города Пензы 09 2017
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