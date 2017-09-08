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В районе улицы Коммунистической, 35 пресекли торговлю бахчевой продукцией
Сегодня в Пензе
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В связи с многочисленными обращениями жителей близлежащих домов в районе улицы Коммунистической, 35 по поводу размещения несанкционированной торговли бахчевой продукцией, фруктами, овощами в целях пресечения вышеуказанных фактов администрацией города Пензы был организован комиссионный рейд. В рейдовом мероприятие приняли участие представители отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города, Управления содействия развития малого и среднего предпринимательства, правоохранительных органов и иные должностные лица. Во время обхода было составлено пять протоколов за торговлю в неустановленных местах. Хозяйствующим субъектам, осуществляющих несанкционированную торговлю, предложено вести предпринимательскую деятельность на территориях рынков, ярмарок. Напомним, что торговля в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа: на граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 5, на юридических – от 10 до 15 тысяч рублей. На ближайшее время администрацией города Пензы запланированы повторные рейдовые мероприятия, во время которых нарушители правил торговли будут оштрафованы.
В связи с многочисленными обращениями жителей близлежащих домов в районе улицы Коммунистической, 35 по поводу размещения несанкционированной торговли бахчевой продукцией, фруктами, овощами в целях пресечения вышеуказанных фактов администрацией города Пензы был организован комиссионный рейд. В рейдовом мероприятие приняли участие представители отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города, Управления содействия развития малого и среднего предпринимательства, правоохранительных органов и иные должностные лица.
Во время обхода было составлено пять протоколов за торговлю в неустановленных местах.
Хозяйствующим субъектам, осуществляющих несанкционированную торговлю, предложено вести предпринимательскую деятельность на территориях рынков, ярмарок.
Напомним, что торговля в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа: на граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 5, на юридических – от 10 до 15 тысяч рублей.
На ближайшее время администрацией города Пензы запланированы повторные рейдовые мероприятия, во время которых нарушители правил торговли будут оштрафованы.
Новость: Администрация города Пензы 09 2017
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