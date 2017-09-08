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 Суббота, 09 сентября 2017
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В районе улицы Коммунистической, 35 пресекли торговлю бахчевой продукцией
Сегодня в Пензе
 

В связи с многочисленными обращениями жителей близлежащих домов в районе улицы Коммунистической, 35 по поводу размещения несанкционированной торговли бахчевой продукцией, фруктами, овощами в целях пресечения вышеуказанных фактов администрацией города Пензы был организован комиссионный рейд. В рейдовом мероприятие приняли участие представители отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города, Управления содействия развития малого и среднего предпринимательства, правоохранительных органов и иные должностные лица.

Во время обхода было составлено пять протоколов за торговлю в неустановленных местах.

Хозяйствующим субъектам, осуществляющих несанкционированную торговлю, предложено вести предпринимательскую деятельность на территориях рынков, ярмарок.

Напомним, что торговля в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа: на граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 5, на юридических – от 10 до 15 тысяч рублей.

На ближайшее время администрацией города Пензы запланированы повторные рейдовые мероприятия, во время которых нарушители правил торговли будут оштрафованы.

Новость: Администрация города Пензы 09 2017
2017-09-09
В районе улицы Коммунистической, 35 пресекли торговлю бахчевой продукцией
 Несанкционированная торговля наказуема
 
2017-09-09
В администрации Первомайского района города Пензы состоялся личный прием граждан
 За помощью в решении проблем к Лидии Беляковой обратились жители многоквартирного жилого дома №164 по улице Терновского
 
2017-09-09
На сегодняшнюю дату по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» без горячей воды остаются 14 многоквартирных жилых домов
 Виктор Кувайцев проверил организацию ремонтных работ на тепловых сетях
 
2017-09-09
Команда Пензенской области примет участие в XII туристском Слете учащихся Союзного государства
 С 10 по 16 сентября 2017 года на территории Оршанского района Витебской области Республики Беларусь пройдет XII Туристский слет Союзного государства
 
2017-09-09
Торжественная церемония посвящения в профессию молодых педагогов состоялась в здании классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского
 Инициатором проведения этой важной для начинающих школьных преподавателей акции является губернатор
 
2017-09-09
В Заречном продолжаются работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
 Объем запланированных на 2017 год работ на данный момент выполнен примерно на 30%
 
2017-09-09
В Пензенской области проходит месячник по легализации неформальной занятости
 Его цель – информирование работников и работодателей региона о негативных последствиях неформальной занятости
 
2017-09-09
Должностными лицами администрации города Пензы проведен прием граждан
 В соответствии с поручением губернатора Пензенской области
 
2017-09-09
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел личный приём граждан
 Наибольшее количество обращений было посвящено вопросам по лесному хозяйству
 
2017-09-09
Управление культуры города Пензы организовало общественные приемные на базе всех подотчетных учреждений
 Начальник Управления культуры Вера Фейгина провела прием граждан
 
2017-09-09
Министр экономики Сергей Капралов выслушал обращения жителей региона
 Всего к Министру обратились 8 человек
 
2017-09-09
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в личном приеме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
 В единый день приема граждан
 
2017-09-09
Иван Белозерцев провел личный прием граждан
 Марина Заревнова от имени жителей микрорайона «Ленинский Лесхоз» обратилась к главе региона с просьбой о выделении транспорта для перевозки детей в школы и детские сады
 
2017-09-08
Злосчастный телефон
У жительницы Пензы в магазине похитили телефон
 
2017-09-08
Новый выпуск «Суры»
В Пензе состоялась презентация нового номера литературного журнала
 

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