Программа «Формирование современной городской среды» выполнена на 70 процентов

Динамику реализации программы «Формирование современной городской среды» в областном центре глава администрации города Виктор Кувайцев проверил. В состав выездной комиссии вошли заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин, начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин, начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации города Пензы Александр Утин.

Информируя градоначальника о текущем состоянии дел, начальник Управления ЖКХ города сообщил, что на сегодняшний день программа выполнена на 70 процентов.

– Полностью завершены объемы на пяти дворовых территориях. Подготовлено к асфальтированию восемь дворов, на финальной стадии – 19 объектов, на остальных – устанавливается бортовой камень, – пояснил Андрей Гришин.

В настоящее время подготовительные работы ведутся на 12 участках по улицам Кулакова, Ладожской, Рахманинова, Ульяновской, Тепличной, Экспериментальной, Аустрина, проспекту Строителей.

В случае установления благоприятных погодных условий четыре асфальтоукладочных комплекса готовы к работам во дворах на улице Кронштадтской, 1, Кижеватова, 33а, Герцена12 и 12а, Циолковского, 39,41,43.

– Асфальтирование необходимо проводить в соответствии с технологией, не допуская проведения работ в дождь. При этом нужно использовать каждый погожий час, – поставил задачу Виктор Кувайцев.