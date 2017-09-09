Итоговая аттестация выпускников в дополнительный период по математике прошла без сбоев и нарушений

Итоговая аттестация выпускников в дополнительный период по математике прошла 8 сентября. Испытания прошли 25 выпускников одиннадцатых классов и 387 девятиклассников. Экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений.

«Мы провели большую работу и результат – экзамены в сентябрьские сроки проходят без нарушений», - отметил Министр образования области Александр Воронков.

Для сдачи экзамена выпускниками одиннадцатых классов работал пункт проведения экзамена на базе Губернского лицея и 4 пункта – на дому. Свои результаты выпускники узнают не позднее 15 сентября.

Для девятиклассников работали 24 пункта проведения экзамена: 5 пунктов работали на дому и 19 – по области. В Пензе экзамен прошел на базе школы № 63 г. Пензы. Результаты поступят в школы не позднее 22 сентября.

Следующее испытание девятиклассники пройдут 11 сентября. Их ждут экзамены по литературе, биологии, физике и истории. Оглашение результатов состоится не позднее 27 сентября.

Для выпускников одиннадцатых классов резервный день по двум предметам пройдет 16 сентября.