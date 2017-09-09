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Итоговая аттестация выпускников в дополнительный период по математике прошла без сбоев и нарушений
Сегодня в Пензе
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Итоговая аттестация выпускников в дополнительный период по математике прошла 8 сентября. Испытания прошли 25 выпускников одиннадцатых классов и 387 девятиклассников. Экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений. «Мы провели большую работу и результат – экзамены в сентябрьские сроки проходят без нарушений», - отметил Министр образования области Александр Воронков. Для сдачи экзамена выпускниками одиннадцатых классов работал пункт проведения экзамена на базе Губернского лицея и 4 пункта – на дому. Свои результаты выпускники узнают не позднее 15 сентября. Для девятиклассников работали 24 пункта проведения экзамена: 5 пунктов работали на дому и 19 – по области. В Пензе экзамен прошел на базе школы № 63 г. Пензы. Результаты поступят в школы не позднее 22 сентября. Следующее испытание девятиклассники пройдут 11 сентября. Их ждут экзамены по литературе, биологии, физике и истории. Оглашение результатов состоится не позднее 27 сентября. Для выпускников одиннадцатых классов резервный день по двум предметам пройдет 16 сентября.
Итоговая аттестация выпускников в дополнительный период по математике прошла 8 сентября. Испытания прошли 25 выпускников одиннадцатых классов и 387 девятиклассников. Экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений.
«Мы провели большую работу и результат – экзамены в сентябрьские сроки проходят без нарушений», - отметил Министр образования области Александр Воронков.
Для сдачи экзамена выпускниками одиннадцатых классов работал пункт проведения экзамена на базе Губернского лицея и 4 пункта – на дому. Свои результаты выпускники узнают не позднее 15 сентября.
Для девятиклассников работали 24 пункта проведения экзамена: 5 пунктов работали на дому и 19 – по области. В Пензе экзамен прошел на базе школы № 63 г. Пензы. Результаты поступят в школы не позднее 22 сентября.
Следующее испытание девятиклассники пройдут 11 сентября. Их ждут экзамены по литературе, биологии, физике и истории. Оглашение результатов состоится не позднее 27 сентября.
Для выпускников одиннадцатых классов резервный день по двум предметам пройдет 16 сентября.
Новость: Министерство образования Пензенской области 09 2017
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