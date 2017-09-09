В Пензенском драматическом театре прошел прием граждан

Во исполнение поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о едином дне приема граждан 8 сентября личный прием в Пензенском драматическом театре провели художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков и директор театра Александр Фомин.



На прием пришли четыре человека с вопросами, касающимися трудоустройства и творческих предложений. Руководители театра внимательно выслушали их, провели консультации и дали квалифицированные ответы по существу проблем. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 09 2017