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Ликвидация подтопления многоквартирного жилого дома на улице Леонова, 34
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил, как выполняется его поручение, касающееся ликвидации подтопления многоквартирного жилого дома на улице Леонова, 34. На автодороге в районе данного МКД оказалась самая низкая точка, где во время обильных осадков собиралась вода и стекала к отмостке здания. Для решения вопроса по распоряжению главы исполнительной власти города были проведены первоочередные меры. В частности, установлен дополнительный бордюр в целях исключения попадания водяного потока на территорию дома, а также обеспечен водоотвод на грунтовую поверхность. - Необходимо обустроить дополнительный лоток с уклоном в сторону разрыва бортового камня для более эффективного отвода ливневых вод, - поручил градоначальник, осмотрев проблемный участок. Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание ответственных лиц на необходимость санитарной очистки придомовой территории.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил, как выполняется его поручение, касающееся ликвидации подтопления многоквартирного жилого дома на улице Леонова, 34.
На автодороге в районе данного МКД оказалась самая низкая точка, где во время обильных осадков собиралась вода и стекала к отмостке здания.
Для решения вопроса по распоряжению главы исполнительной власти города были проведены первоочередные меры. В частности, установлен дополнительный бордюр в целях исключения попадания водяного потока на территорию дома, а также обеспечен водоотвод на грунтовую поверхность.
- Необходимо обустроить дополнительный лоток с уклоном в сторону разрыва бортового камня для более эффективного отвода ливневых вод, - поручил градоначальник, осмотрев проблемный участок.
Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание ответственных лиц на необходимость санитарной очистки придомовой территории.
Новость: Администрация города Пензы 10 2017
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