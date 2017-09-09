Хоккеисты пензенского «Дизелиста» не смогли набрать результативные очки в стартовом матче чемпионата ВХЛ

«Ижсталь» (Ижевск) – «Дизель» (Пенза) — 2:1 (1:1; 0:0; 1:0).

Голы: Людучин (Груздев) – 07:16 (0:1), Остроухов (Веревкин) – 17:18 (1:1), Панасенко (Рогов) – 51:57 (2:1).

Статистика матча: Броски: 54-33; Броски в створ: 30-21; Вбрасывания: 23-28; Штраф: 2-6.

Второй матч сезона подопечные Андрея Сидоренко проведут в Татарстане. Уже в ближайшие понедельник «желто-синим» предстоит скрестить клюшки в Альметьевске с местными «нефтяниками».

Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Дизель»:

— Мы сегодня ожидали такой игры от соперника, к этой игре готовились. Начало у нас, конечно, было сумбурное, со второго периода уже более-менее наладили командные действия. Мы говорили, что игра будет идти до ошибки и, к сожалению, мы эту ошибку допустили и пропустили гол. Мне немножко не понравилась наша атака, ожидал большего. Нужно отдать должное хоккеистам обеих команд. Я думаю, игра держала зрителей в напряжении, игра была боевая и в этом плане первый матч удался. Поздравляю соперника с победой. А нам надо делать выводы и работать дальше.

— Почему сегодня Назарова предпочли Кислицыну? Вы же в предсезонке первым номером наигрывали Кислицына.

— Да, наигрывали, думали его здесь поставить. Но Назаров более убедительным был на турнире в Пензе. Поэтому решили так. У нас конкуренция во вратарской линии, что очень хорошо.

— Как получилось, что Алексеев попал в вашу команду?

— Ну, не знаю. Говорят, что он к вам собирался. Убедили, наверно.

Сергей Душкин, главный тренер ХК «Ижсталь»:

— Я полностью согласен с коллегой, он все сказал. Плохо справились с волнением, здорово, что забили и выиграли.

— Почему сегодня не было Степаненко и Гатина?

— Не прошли в состав.