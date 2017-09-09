Виктор Кувайцев потребовал завершить подготовительные работы и приступить к асфальтировке дворовых территорий

Выполнение обязательств подрядных организаций по контрактам в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев лично проконтролировал. В состав выездной комиссии также вошли заместитель главы администрации города Юрий Ильин, начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин, начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин. По распоряжению главы исполнительной власти города, в выходной день организован выход бригад на объекты. Накануне градоначальник призвал, чтобы специалисты использовали благоприятные погодные условия для работ по асфальтированию дворов.

В центр внимания руководства попала дворовая территория на Антонова, 5 и 17а. Выездная инспекция убедилась, что здесь активно укладывается асфальтобетонное покрытие на дороге. Оценив ход ремонтных мероприятий, глава администрации города обратил внимание на необходимость очистки ливневых решеток и обеспечения отвода воды с проезжей части. Во время визита к градоначальнику обратились жители соседнего многоквартирного дома №5а. Собственники жилья пожаловались на бездействие председателя ТСЖ и попросили заасфальтировать пешеходную дорожку вдоль здания, убрать строительный мусор на придомовой территории.

– Если вас не устраивает, как председатель выполняет свои обязанности, вы вправе на общем собрании выбрать другую кандидатуру, - пояснил обратившимся Виктор Кувайцев и поручил ответственным лицам решить вопрос с благоустройством этого участка.

Следующим объектом, который посетила инспекционная группа, стал двор дома №2 по улице Воронова, где с сегодняшнего дня приступили к асфальтированию внутридворовой дороги. Специалисты подрядной организации сообщили, что на пути спецтехники встал припаркованный у подъезда автомобиль.

– Жаль, что некоторые жильцы равнодушны к судьбе своего двора. Люди оставляют машины где хотят, несмотря на информационные сообщения о предстоящих работах и сигнальные ленты, тем самым препятствуя ремонту, - отметил Виктор Николаевич.

По распоряжению главы исполнительной власти города, сведения об автотранспорте переданы в правоохранительные органы для выяснения данных о владельце и завершения укладки покрытия.

Кроме того, в этот день бригады восстанавливают дорожное полотно на парковках и въездах внутридворовой территории по улице Циолковского, 39, 41 и 43, асфальтируют дороги на Кронштадтской, 1 и Герцена, 12. Еще на 9 объектах осуществляется установка бортового камня. В каждом дворе, где побывал градоначальник, к нему обращались люди с благодарностью за благоустройство, просьбами и предложениями, что свидетельствует о народном контроле за ходом реализации программы.

– Нужно в кратчайшие сроки завершить подготовительные работы, чтобы в интенсивном темпе уложить асфальт в оставшихся дворах, при этом качество должно оставаться на высоком уровне. В случае необходимости подрядные организации обязаны привлекать дополнительные силы, – поставил задачу Виктор Кувайцев.