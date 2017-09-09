В Пензенской области 142 пациента получили комплексное лечение за 6 месяцев работы антикризисного центра

С целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day).



В целях совершенствования профилактической, медицинской помощи пациентам с депрессивными расстройствами и суицидальным риском, в марте 2017 года на базе Пензенской областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова было создано новое структурное подразделение «Антикризисный центр».



В его состав входят 10 коек дневного стационара для взрослых и детей, 10 коек круглосуточного стационара, а также кабинеты психологов и психотерапевтов, ведущих прием амбулаторно. Любой человек может обратиться за помощью к врачам специалистам, записавшись на приём через сайт penzadoctor.ru, ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова, выбрав врач психотерапевт, по телефону 54-85-23, круглосуточному телефону доверия 54-57-77, а также непосредственно обратившись в антикризисный центр, расположенный по адресу: г.Пенза, ул. Лермонтова, 28, корпус № 5, дневной стационар № 2.



Лечение пациента в антикризисном центре осуществляют квалифицированные врачи психотерапевты, медицинские психологи. Пациентам проводится комплексное лечение, включающее как медикаментозную терапию, так и самые современные методики индивидуальных и групповых психологических коррекций. За 6 месяцев работы антикризисного центра комплексное лечение в нем получили 142 пациента.



Специалисты антикризисного центра проводят внебольничную работу по оказанию профилактической, организационно-методической помощи образовательным учреждениям г. Пензы и Пензенской области. За 8 месяцев 2017 года специалистами ОПБ проведено 6 семинаров со специалистами образовательных учреждений по вопросам профилактики суицидов у детей и подростков, 6 заседаний межведомственных комиссий при районных администрациях г. Пензы, а также 5 однодневных семинаров с медицинскими работниками первичного звена медицинских организаций г. Пензы и Пензенской области по вопросам ранней диагностики факторов риска суицидального поведения.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 10 2017