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В Пензенской области 142 пациента получили комплексное лечение за 6 месяцев работы антикризисного центра
Сегодня в Пензе
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С целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day).
С целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day).
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 10 2017
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