Несмотря на дождливую погоду в Детском парке состоялось празднование Дня журавля

Веселый и познавательный разговор о благородных птицах, являющихся символом добра и бескорыстия, с играми и викторинами пришелся по душе детям и взрослым.

Мастер по камню и плетению из бисера провела с гостями парка мастер-класс по изготовлению журавликов в технике оригами. В этот день японский символ мечты в качестве подарка с наилучшими пожеланиями получили все участники программы и зрители.