|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В ЦПКиО им. В.Г. Белинского продолжаются концертные программы из цикла «Летние мелодии»
Сегодня в Пензе
|
Несмотря на то, что на календаре осень, в ЦПКиО им. В.Г. Белинского продолжаются концертные программы из цикла «Летние мелодии». На сцену Видовой аллеи вернулся Андрей Малышев, что очень обрадовало его поклонников и постоянных посетителей мероприятия. В исполнении артиста прозвучали известные эстрадные композиции и лирические баллады. Горячие аплодисменты и теплая атмосфера согревали гостей парка этим прохладным сентябрьским днем.
Несмотря на то, что на календаре осень, в ЦПКиО им. В.Г. Белинского продолжаются концертные программы из цикла «Летние мелодии».
На сцену Видовой аллеи вернулся Андрей Малышев, что очень обрадовало его поклонников и постоянных посетителей мероприятия.
В исполнении артиста прозвучали известные эстрадные композиции и лирические баллады. Горячие аплодисменты и теплая атмосфера согревали гостей парка этим прохладным сентябрьским днем.
Новость: Администрация города Пензы 10 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru