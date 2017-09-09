Несмотря на то, что на календаре осень, в ЦПКиО им. В.Г. Белинского продолжаются концертные программы из цикла «Летние мелодии».

На сцену Видовой аллеи вернулся Андрей Малышев, что очень обрадовало его поклонников и постоянных посетителей мероприятия.

В исполнении артиста прозвучали известные эстрадные композиции и лирические баллады. Горячие аплодисменты и теплая атмосфера согревали гостей парка этим прохладным сентябрьским днем.