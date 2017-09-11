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Глава Администрации Спасского района Юрий Ахрамеев посетил КФХ, занимающееся выращиванием лошадей
Сегодня в Пензе
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Глава Администрации Юрий Ахрамеев посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Мартироса Мартиросяна. Это хозяйство, единственное в районе, которое занимается разведением лошадей. В ходе поездки ознакомился с результатом реконструкции животноводческого помещения для содержания лошадей. Обсуждались перспективы расширения хозяйства путем увеличения посевных площадей за счет предоставления в аренду признанных в муниципальную собственность ранее невостребованных земельных долей в количестве 90 га, а также возможность заключения аренды на земельные участки 161 га, находящиеся на территории Татарско - Шелдаисского сельсовета и принадлежащие ОАО «Областной агропромышленный холдинг».
Глава Администрации Юрий Ахрамеев посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Мартироса Мартиросяна.
Это хозяйство, единственное в районе, которое занимается разведением лошадей. В ходе поездки ознакомился с результатом реконструкции животноводческого помещения для содержания лошадей.
Обсуждались перспективы расширения хозяйства путем увеличения посевных площадей за счет предоставления в аренду признанных в муниципальную собственность ранее невостребованных земельных долей в количестве 90 га, а также возможность заключения аренды на земельные участки 161 га, находящиеся на территории Татарско - Шелдаисского сельсовета и принадлежащие ОАО «Областной агропромышленный холдинг».
Новость: Администрация Спасского района 11 2017
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