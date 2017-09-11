Глава администрации Башмаковского района провёл личный приём граждан

В связи с организацией и проведением единого дня приема граждан в Пензенской области с 16.00 часов до 19.00 часов глава администрации Башмаковского района Александр Саванков провёл личный приём граждан.

Граждане обращались по вопросам уличного освещения, ремонта многоквартирных домов.

В ходе приема на вопросы были даны разъяснения. По исполнению глава администрации Башмаковского района Александр Саванков дал соответствующие поручения должностным лицам и определил сроки их рассмотрения.

Личный прием в единый день приема граждан также провели главы администраций поселений, руководители образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, управления социальной защиты населения Башмаковского района.