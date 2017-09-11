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Глава администрации Башмаковского района провёл личный приём граждан
Сегодня в Пензе
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В связи с организацией и проведением единого дня приема граждан в Пензенской области с 16.00 часов до 19.00 часов глава администрации Башмаковского района Александр Саванков провёл личный приём граждан. Граждане обращались по вопросам уличного освещения, ремонта многоквартирных домов. В ходе приема на вопросы были даны разъяснения. По исполнению глава администрации Башмаковского района Александр Саванков дал соответствующие поручения должностным лицам и определил сроки их рассмотрения. Личный прием в единый день приема граждан также провели главы администраций поселений, руководители образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, управления социальной защиты населения Башмаковского района.
В связи с организацией и проведением единого дня приема граждан в Пензенской области с 16.00 часов до 19.00 часов глава администрации Башмаковского района Александр Саванков провёл личный приём граждан.
Граждане обращались по вопросам уличного освещения, ремонта многоквартирных домов.
В ходе приема на вопросы были даны разъяснения. По исполнению глава администрации Башмаковского района Александр Саванков дал соответствующие поручения должностным лицам и определил сроки их рассмотрения.
Личный прием в единый день приема граждан также провели главы администраций поселений, руководители образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, управления социальной защиты населения Башмаковского района.
Новость: Администрация Башмаковского района 11 2017
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