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На территории Пензенской области с 1 сентября проходит осенняя инвентаризация лесных культур
Сегодня в Пензе
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На территории Пензенской области с 1 сентября проходит осенняя инвентаризация лесных культур, посадочного материала и площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса. Целью ежегодно проводимых работ является установление соответствия лесовосстановительных мероприятий действующим стандартам и техническим условиям. В текущем году обследованию подлежат лесные культуры, высаженные весной 2017, осенью 2016 годах на площади более 1000 тысяч гектар. При осмотре культур ведется подсчет сохранившихся саженцев, определяется приживаемость, выявляется потребность в дополнительной посадке взамен погибших растений, в проведении агротехнических и лесовосстановительных уходов. В теплицах и питомниках области устанавливается наличие посадочного материала, количество, качество, выход стандартного посадочного материала с 1 га, определяется баланс обеспеченности посадочным материалом на весну 2018 года. Результатом осенней инвентаризации является определение площади выращенных ценных молодняков, возобновившихся ценными насаждениями, определение объёмов дополнений, агротехнических и лесоводственных уходов, а также причин гибели лесных культур.
На территории Пензенской области с 1 сентября проходит осенняя инвентаризация лесных культур, посадочного материала и площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса.
Целью ежегодно проводимых работ является установление соответствия лесовосстановительных мероприятий действующим стандартам и техническим условиям.
В текущем году обследованию подлежат лесные культуры, высаженные весной 2017, осенью 2016 годах на площади более 1000 тысяч гектар.
При осмотре культур ведется подсчет сохранившихся саженцев, определяется приживаемость, выявляется потребность в дополнительной посадке взамен погибших растений, в проведении агротехнических и лесовосстановительных уходов.
В теплицах и питомниках области устанавливается наличие посадочного материала, количество, качество, выход стандартного посадочного материала с 1 га, определяется баланс обеспеченности посадочным материалом на весну 2018 года.
Результатом осенней инвентаризации является определение площади выращенных ценных молодняков, возобновившихся ценными насаждениями, определение объёмов дополнений, агротехнических и лесоводственных уходов, а также причин гибели лесных культур.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 11 2017
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