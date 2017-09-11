На территории Пензенской области с 1 сентября проходит осенняя инвентаризация лесных культур, посадочного материала и площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса. Целью ежегодно проводимых работ является установление соответствия лесовосстановительных мероприятий действующим стандартам и техническим условиям. В текущем году обследованию подлежат лесные культуры, высаженные весной 2017, осенью 2016 годах на площади более 1000 тысяч гектар. При осмотре культур ведется подсчет сохранившихся саженцев, определяется приживаемость, выявляется потребность в дополнительной посадке взамен погибших растений, в проведении агротехнических и лесовосстановительных уходов. В теплицах и питомниках области устанавливается наличие посадочного материала, количество, качество, выход стандартного посадочного материала с 1 га, определяется баланс обеспеченности посадочным материалом на весну 2018 года. Результатом осенней инвентаризации является определение площади выращенных ценных молодняков, возобновившихся ценными насаждениями, определение объёмов дополнений, агротехнических и лесоводственных уходов, а также причин гибели лесных культур. Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 11 2017