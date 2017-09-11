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 Понедельник, 11 сентября 2017
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Наложен штраф за игнорирование предписания Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на сельхозземлях Тамалинского района Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

В июле 2017 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проверено исполнение предписания, выданного ООО «Юго-Восточная агрогруппа» Тамалинского района.

В ходе проверки установлено, что предписание в установленные сроки не выполнено в полном объеме. Из 5,5 га ранее не обрабатываемых земель, расположенных в границах Ульяновского сельского совета, в сельскохозяйственный оборот введено только 1,2 га.

По результатам проверки на юридическое лицо был составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, материалы дела направлены на рассмотрение по подведомственности мировому судье судебного участка Кирсановского района Тамбовской области.

В судебном заседании представитель общества вину не признал, указав на ряд нарушений, допущенных административным органом при проведении проверки, а именно: несоответствие координат земельного участка, указанных в материалах дела, процессуальные нарушения, допущенные при составлении протокола об административном правонарушении. В ходе рассмотрения дела были заслушаны доводы, как представителя общества, так и государственного инспектора Управления Россельхознадзора. Судом достоверно установлено, что координаты земельного участка, указанные в материалах дела, в точности соответствуют фактическому местоположению земельных участков, проверка проведена в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора».

Рассмотрев материалы дела, мировой судья постановил признать ООО «Юго-Восточная агрогруппа» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 2017
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