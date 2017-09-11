В рамках реализуемого межрегионального проекта «Вагон знаний» с сентября 2017 года возобновляются туристско-образовательные поездки пензенских школьников в города Самару и Ульяновск. Цель проекта в текущем учебном году – знакомство школьников с многогранной историей России в формате туристической поездки на комфортабельном поезде, возможность получения дополнительной информации об профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования городов Самара и Ульяновск, успешно развивающихся предприятиях, что может способствовать более осознанному выбору будущей профессии школьника.

Во время передвижения по маршруту следования проводятся образовательные интегрированные занятия, в ходе которых школьники получают новые знания об истории, географии и культуре своей малой Родины и других регионов России.

В целях расширения туристских маршрутов Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» предлагает новые тематические экскурсии на сентябрь 2017 г.:

23 сентября 2017 г. – г. Ульяновск.

23 сентября 2017 г. – Национальный парк «Самарская Лука».

30 сентября 2017 г. – г. Самара.

Подробная информация о тематических экскурсиях и датах планируемых маршрутов представлена на официальном сайте Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», в разделе «Путешествие для школьников «Вагон знаний».

Координатор проекта: Шарова Ирина Александровна, Куйбышевский филиал АО «ФПК» (тел.(846)399-10-44 доб. 10800, сот тел. 8-937-791-93-11).



Проект «Вагон знаний» реализуется в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» по инициативе Куйбышевского филиала АО «ФПК», органов власти Самарской и Пензенской областей, республики Башкортостан с декабря 2016 года. За это время более 2000 школьников осуществили туристическую поездку в Самару, более 1000 самарских школьников посетили достопримечательности Пензенского региона.