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С сентября 2017 года возобновляются туристско-образовательные поездки пензенских школьников в города Самару и Ульяновск
Сегодня в Пензе
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В рамках реализуемого межрегионального проекта «Вагон знаний» с сентября 2017 года возобновляются туристско-образовательные поездки пензенских школьников в города Самару и Ульяновск. Цель проекта в текущем учебном году – знакомство школьников с многогранной историей России в формате туристической поездки на комфортабельном поезде, возможность получения дополнительной информации об профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования городов Самара и Ульяновск, успешно развивающихся предприятиях, что может способствовать более осознанному выбору будущей профессии школьника. Во время передвижения по маршруту следования проводятся образовательные интегрированные занятия, в ходе которых школьники получают новые знания об истории, географии и культуре своей малой Родины и других регионов России. В целях расширения туристских маршрутов Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» предлагает новые тематические экскурсии на сентябрь 2017 г.: Подробная информация о тематических экскурсиях и датах планируемых маршрутов представлена на официальном сайте Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», в разделе «Путешествие для школьников «Вагон знаний». Координатор проекта: Шарова Ирина Александровна, Куйбышевский филиал АО «ФПК» (тел.(846)399-10-44 доб. 10800, сот тел. 8-937-791-93-11).
В рамках реализуемого межрегионального проекта «Вагон знаний» с сентября 2017 года возобновляются туристско-образовательные поездки пензенских школьников в города Самару и Ульяновск. Цель проекта в текущем учебном году – знакомство школьников с многогранной историей России в формате туристической поездки на комфортабельном поезде, возможность получения дополнительной информации об профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования городов Самара и Ульяновск, успешно развивающихся предприятиях, что может способствовать более осознанному выбору будущей профессии школьника.
Во время передвижения по маршруту следования проводятся образовательные интегрированные занятия, в ходе которых школьники получают новые знания об истории, географии и культуре своей малой Родины и других регионов России.
В целях расширения туристских маршрутов Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» предлагает новые тематические экскурсии на сентябрь 2017 г.:
Подробная информация о тематических экскурсиях и датах планируемых маршрутов представлена на официальном сайте Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», в разделе «Путешествие для школьников «Вагон знаний».
Координатор проекта: Шарова Ирина Александровна, Куйбышевский филиал АО «ФПК» (тел.(846)399-10-44 доб. 10800, сот тел. 8-937-791-93-11).
Новость: Министерство образования Пензенской области 11 2017
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