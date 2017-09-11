Николай Потапов впервые сыграет врача на сцене театра

13 сентября на сцене драмтеатра в 35-й раз пройдет спектакль «Клинический случай» по комедии Рэя Куни. В этот вечер роль доктора Хьюберта Бонни — врача одной из крупных лондонских больниц — впервые исполнит актер Николай Потапов.



Интересно, что Николаю уже приходилось играть персонажей, связанных с медициной, на телеэкране: так, в популярном сериале о студентах-медиках «Я лечу» (2008) с участием Владислава Галкина, Владимира Стеклова и Марии Горбань он снялся в центральной роли третьекурсника Владимира Рудаковского по прозвищу «Пинцет», а в знаменитых «Интернах» (2010-2016) — в небольшой роли программиста. Однако на театральной сцене в роли врача актер появится впервые.



Николай Потапов служит в Пензенском драматическом театре с августа 2013 года. За это время сыграл более двух десятков ролей, среди которых: Медведенко («Чайка» А. Чехова), Меркуцио («Ромео и Джульетта» В. Шекспира), Джим О`Коннор («Стеклянный зверинец» Т. Уильямса), Пигмалион 1 («Куклы» В. Беляковича), Сильвестр («Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольера), принц Андрет («Тристан и Изольда» И. Гагаринова), боцман Федор Кузьмич («Севастопольский вальс» К. Листова), Хозяин-волшебник («Обыкновенное чудо» Е. Шварца), Огюстен («Крошка» Ж. Летраза), Лагранж («Кабала святош» М. Булгакова), Пьетро Дегани («Сублимация любви» А. Бенедетти), Полицейский («Визит алой дамы» Ф. Дюрренматта) и другие. Сейчас он репетирует роль Карандышева в драме А. Островского «Бесприданница», премьера которой состоится в середине сентября.



Билеты на спектакль «Клинический случай» можно купить в кассах театра и через Интернет по адресу: http://penza.kassy.ru/event/306/order/. В спектакле заняты Сергей Казаков, Вера Дупенко, Артём Тихомиров, Юлия Кузьмина, Евгений Панов, Артём Самохин, Ольга Белякова, Владислав Матюкин, Илья Кочетков, Альбина Смелова. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 11 2017