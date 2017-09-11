Должностному лицу районной станции по борьбе с болезнями животных Пензенской области вынесено предупреждение

Государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении плановой выездной проверки в отношении одной из районных станций по борьбе с болезнями животных Пензенской области в июле 2017 года были выявлены нарушения, а именно: должностное лицо осуществляло деятельность с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), при наличии возможности их соблюдения при следующих обстоятельствах.

На стеллажах и шкафах отсутствовала стеллажная карта с указанием наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, количества единиц хранения. Лекарственные средства не разграничены и не систематизированы по фармакологическим группам, способу применения, алфавиту, или с учетом агрегатного состояния, вследствие чего были нарушены пункты 8, 13 раздела 2 Приказа Минсельхоза России от 15.04.2015 года №145 «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения».

По итогам проверки в отношении должностного лица был составлен протокол по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ, материалы дела были направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

В августе 2017 года мировой судья, рассмотрев дело, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, постановил: признать должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.14.1 КоАП РФ, и объявить ему предупреждение.