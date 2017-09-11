Виктор Кувайцев рассмотрел проблемы, обозначенные гражданами на приеме у губернатора Ивана Белозерцева

Глава администрации города Виктор Кувайцев провел рабочее совещание, на котором рассматривались проблемы, обозначенные гражданами на приеме у губернатора Ивана Белозерцева в день общего приема, а также ряд вопросов жилищно-коммунальной сферы.



В совещании приняли участие начальник УЖКХ г.Пензы Андрей Гришин, заместитель начальник департамента ЖКХ города Пензы Денис Леонтьев, начальник отдела организации дорожного движения Владимир Рузляев и другие ответственные лица.



Виктор Николаевич напомнил, что на личном приеме губернатора жительница Октябрьского района обратилась с просьбой отремонтировать квартиру в старом доме, пенсионерка попросила о возможности захоронения на Мироносинском кладбище в могилу родителей своего родственника, жители с улицы Центральной сообщили, что их дом отапливается от системы теплоснабжения компании «Аэронавигация Центральной Волги», которая в этом отопительном сезоне хочет их отключить, и ряд других.



- Необходимо выехать по адресам, встретится с заявителями и предложить решение проблемы,- подчеркнул Виктор Кувайцев, отметив, что на это у исполнителей есть три дня.



Заслушав отчет начальника отдела организации дорожного движения Владимира Рузляева об установке дорожных знаков и нанесении разметки, в частности, пешеходных переходов, глава администрации города подверг критике деятельность исполнителя работ, сообщив о многочисленных случаях, когда разметка наносится без учета местных условий.



- В этом году объем работы в рамках реализации программы «Безопасные качественные дороги» очень большой. В целом город с этой работой справился. Но к деятельности подрядчика по установке дорожных знаков много претензий, как со стороны жителей, так и со стороны водителей,- сообщил Виктор Кувайцев.



Градоначальник поручил усилить контроль за подрядчиком и применять соответствующие санкции в случае допущения брака или отклонения от технической документации.

Глава администрации города Виктор Кувайцев также поручил заместителю начальника департамента ЖКХ города Пензы Денису Леонтьеву встретиться с руководством компании, которая обслуживает локальные очистные сооружения на Бауманском и Гагаринском путепроводах, провести анализ ее деятельности с начала года и доложить о результатах.



- Качество обслуживания очистных сооружений низкое. Исходя из выводов анализа, будем принимать меры по исправлению сложившейся ситуации,- подчеркнул Виктор Кувайцев.