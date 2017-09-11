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Виктор Кувайцев рассмотрел проблемы, обозначенные гражданами на приеме у губернатора Ивана Белозерцева
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел рабочее совещание, на котором рассматривались проблемы, обозначенные гражданами на приеме у губернатора Ивана Белозерцева в день общего приема, а также ряд вопросов жилищно-коммунальной сферы. Глава администрации города Виктор Кувайцев также поручил заместителю начальника департамента ЖКХ города Пензы Денису Леонтьеву встретиться с руководством компании, которая обслуживает локальные очистные сооружения на Бауманском и Гагаринском путепроводах, провести анализ ее деятельности с начала года и доложить о результатах.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел рабочее совещание, на котором рассматривались проблемы, обозначенные гражданами на приеме у губернатора Ивана Белозерцева в день общего приема, а также ряд вопросов жилищно-коммунальной сферы.
Глава администрации города Виктор Кувайцев также поручил заместителю начальника департамента ЖКХ города Пензы Денису Леонтьеву встретиться с руководством компании, которая обслуживает локальные очистные сооружения на Бауманском и Гагаринском путепроводах, провести анализ ее деятельности с начала года и доложить о результатах.
Новость: Администрация города Пензы 11 2017
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