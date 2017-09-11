Обнаружены карантинные объекты в подкарантинной продукции на территории Пензенской области в августе 2017 года

В августе 2017 года в ходе выполнения контрольных мероприятий карантинного фитосанитарного контроля государственными инспекторами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области был проведен досмотр подкарантинной продукции, поступившей в регион при внутрироссийских перевозках.

В результате проделанной работы при досмотре 2934,8 тонн соевого шрота, поступившего из Калининградской области, в 25 случаях были обнаружены семена карантинных объектов: амброзии многолетней, трехраздельной, полыннолистной, череды волосистой, ипомеи плющевидной, ипомеи ямчатой, ценхруса длинноколючкового.

По результатам лабораторной экспертизы во всех случаях семена обнаруженных карантинных объектов были признаны нежизнеспособными. Подкарантинная продукция, в которой обнаружены семена карантинных объектов, отправлена на предприятия, имеющие технологии переработки, лишающие семена жизнеспособности.