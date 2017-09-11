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В торговых объектах Пензенской области выявлены факты незаконной реализации алкогольной продукции
Сегодня в Пензе
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Специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» провели мониторинг торговых предприятий Пензенской области на предмет соблюдения требований закона Пензенской области от 10.10.2011 №2133-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений Федерального закона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». По итогам мониторинга в торговых объектах и предприятиях общественного питания в р.п. Малая Сердоба, в с. Телегино Колышлейского района установлено 2 факта незаконной реализации алкогольной продукции – реализовывалась водка «Белая береза», «Царская» по цене 150 рублей без лицензии, с признаками подделки специальных марок. Информация о выявленных нарушениях передана в отделы полиции.
Специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» провели мониторинг торговых предприятий Пензенской области на предмет соблюдения требований закона Пензенской области от 10.10.2011 №2133-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений Федерального закона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
По итогам мониторинга в торговых объектах и предприятиях общественного питания в р.п. Малая Сердоба, в с. Телегино Колышлейского района установлено 2 факта незаконной реализации алкогольной продукции – реализовывалась водка «Белая береза», «Царская» по цене 150 рублей без лицензии, с признаками подделки специальных марок.
Информация о выявленных нарушениях передана в отделы полиции.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 11 2017
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