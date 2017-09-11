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В Пензе на базе велотрека «Сатурн» прошел шестой этап Кубка России по велоспорту-ВМХ
Сегодня в Пензе
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В городе Пензе проходил 6-этап Кубка России по велоспорту-ВМХ в категории "элита". У юниоров, юношей и девушек в этот день состоялись всероссийские соревнования, в остальных категориях проходили межрегиональные соревнования. В турнире принимали участие 159 человек из 7 регионов страны.В межрегиональных соревнованиях призовые места заняли спортсмены отделения ВМХ-спорта МБУ ДО ДЮСШ №4 Пензы: 1-место Ивлеев Константин; Во всероссийских соревнованиях среди старших юношей победил спортсмен Велоклуба "Локомотив-Пенза" Шереметьев Дмитрий, 1-место Соломанидин Максим; В Кубке России 1-место заняла Ирина Афремова.
В городе Пензе проходил 6-этап Кубка России по велоспорту-ВМХ в категории "элита". У юниоров, юношей и девушек в этот день состоялись всероссийские соревнования, в остальных категориях проходили межрегиональные соревнования.
В турнире принимали участие 159 человек из 7 регионов страны.В межрегиональных соревнованиях призовые места заняли спортсмены отделения ВМХ-спорта МБУ ДО ДЮСШ №4 Пензы:
1-место Ивлеев Константин;
Во всероссийских соревнованиях среди старших юношей победил спортсмен Велоклуба "Локомотив-Пенза" Шереметьев Дмитрий,
1-место Соломанидин Максим;
В Кубке России 1-место заняла Ирина Афремова.
Новость: Администрация города Пензы 11 2017
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