В Пензе на базе велотрека «Сатурн» прошел шестой этап Кубка России по велоспорту-ВМХ

В городе Пензе проходил 6-этап Кубка России по велоспорту-ВМХ в категории "элита". У юниоров, юношей и девушек в этот день состоялись всероссийские соревнования, в остальных категориях проходили межрегиональные соревнования.

В турнире принимали участие 159 человек из 7 регионов страны.В межрегиональных соревнованиях призовые места заняли спортсмены отделения ВМХ-спорта МБУ ДО ДЮСШ №4 Пензы:

1-место Ивлеев Константин;

2-место Акимов Дмитрий;

3-место Тельнов Даниил, Комарова Авелина, Вечканов Егор.

Во всероссийских соревнованиях среди старших юношей победил спортсмен Велоклуба "Локомотив-Пенза" Шереметьев Дмитрий,

среди юниоров весь пъедестал почета заняли спортсмены пензенского Велоклуба:

1-место Соломанидин Максим;

2-место Фефилов Алексей;

3-место Тельнов Даниил.

В Кубке России 1-место заняла Ирина Афремова.