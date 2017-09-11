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Выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов Таможенного союза в магазинах г.Каменка
Сегодня в Пензе
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Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя «К» в магазинах «Светлячок» и «Теремок» в г.Каменка Пензенской области выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов. В ходе осмотра холодильного оборудования в магазине «Светлячок» установлено, что в холодильнике – витрине птицеводческая продукция (окорочка и крылья куриные замороженные) в количестве 19,0 кг хранилась в процессе реализации без информации о наименовании продукции, производителе, дате выработки и сроке годности. В магазине «Теремок» - в холодильнике – витрине свиноводческая продукция (ребра свиные замороженные) в количестве 12,0 кг хранилась в процессе реализации без информации о наименовании продукции, производителе, дате выработки и сроке годности. Ответственные лица, допустившие административное правонарушение, привлечены к ответственности, предусмотренной ст.14.43 ч.1 КоАП РФ. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание. Нарушения по предписанию устранены.
Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя «К» в магазинах «Светлячок» и «Теремок» в г.Каменка Пензенской области выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов.
В ходе осмотра холодильного оборудования в магазине «Светлячок» установлено, что в холодильнике – витрине птицеводческая продукция (окорочка и крылья куриные замороженные) в количестве 19,0 кг хранилась в процессе реализации без информации о наименовании продукции, производителе, дате выработки и сроке годности. В магазине «Теремок» - в холодильнике – витрине свиноводческая продукция (ребра свиные замороженные) в количестве 12,0 кг хранилась в процессе реализации без информации о наименовании продукции, производителе, дате выработки и сроке годности.
Ответственные лица, допустившие административное правонарушение, привлечены к ответственности, предусмотренной ст.14.43 ч.1 КоАП РФ. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание. Нарушения по предписанию устранены.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 2017
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