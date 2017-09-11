​Глава администрации города Виктор Кувайцев посетил лесопарковую зону между педагогическим институтом и улицей Попова

Вместе с ним на объекте присутствовали заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов, главный художник Пензы Сергей Петров, директор ЦПКиО им. Белинского Елена Савельева, а также представители подрядной организации.

На месте члены рабочей группы обсудили ход благоустройства территории, а также ближайшие перспективы ее развития.

По приезду градоначальник обратил внимание на засыпанный доломитовым щебнем тротуар. Он сделал подрядчику замечание относительно качества материала, отметив, что от взаимодействия с водой, щебень начал рассыпаться, и потребовал, чтобы асфальтирование дороги было сделано качественно.

Также участники обсуждали вопрос организации спортивной площадки. По словам Магомеда Агамагомедова, она будет выполнена с резиновым покрытием.

Подводя итоги выезда, Виктор Кувайцев дал задание Елене Савельевой лично контролировать процесс благоустройства территории, а подрядной организации – ускориться, последовательно наращивая темп работ. Как отметил глава исполнительной власти города, то, что работы обозначены – видно, но динамика на сегодняшний день заметна мало.