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При проведении рейдового мероприятия в селе Средняя Елюзань Пензенской области выявлены нарушения в сфере карантина растений
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении в августе 2017 года рейдового мероприятия в селе Средняя Елюзань выявлены нарушения законодательства в области карантина растений. Гражданами осуществлялась реализация арбузов и дынь без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние, что является нарушением статей 15, 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №204-ФЗ «О карантине растений». По результатам рейда в отношении физических лиц составлено 4 протокола об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции), назначены административные наказания в виде штрафа.
Сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении в августе 2017 года рейдового мероприятия в селе Средняя Елюзань выявлены нарушения законодательства в области карантина растений.
Гражданами осуществлялась реализация арбузов и дынь без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние, что является нарушением статей 15, 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №204-ФЗ «О карантине растений».
По результатам рейда в отношении физических лиц составлено 4 протокола об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции), назначены административные наказания в виде штрафа.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 2017
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