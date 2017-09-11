При проведении рейдового мероприятия в селе Средняя Елюзань Пензенской области выявлены нарушения в сфере карантина растений

Сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении в августе 2017 года рейдового мероприятия в селе Средняя Елюзань выявлены нарушения законодательства в области карантина растений.

Гражданами осуществлялась реализация арбузов и дынь без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние, что является нарушением статей 15, 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №204-ФЗ «О карантине растений».

По результатам рейда в отношении физических лиц составлено 4 протокола об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции), назначены административные наказания в виде штрафа.