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 Понедельник, 11 сентября 2017
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Лучшие по профессии
Сегодня в Пензе
 
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Наладчики станков с ЧПУ, электромонтёры и монтёры железнодорожных путей, швеи, стеклодувы, штукатуры, плиточники и машинисты погрузчика, трактористы и пчеловоды — здесь собрались только лучшие в своём деле! В Пензенской филармонии подвели итоги областного конкурса «Лучший по профессии».

Победителей и призёров поздравил лично Губернатор Иван Белозерцев: «С каждым годом участников конкурса становится всё больше. Меня это радует! Цель конкурса — пропаганда рабочих профессий, которые очень важны. Без рабочих специальностей нельзя решить ни одной важной задачи. Ни дом построить, ни трактор».
Обладателям первых мест в каждой номинации вручили ключи от автомобилей. За вторые и третьи — телевизоры и путёвки в санаторий. Руководителям предприятий, оказавшим содействие в проведении конкурса, Иван Белозерцев вручил Благодарственные письма Губернатора Пензенской области: «Очень важно, что и руководители предприятий понимают необходимость повышения престижа рабочих профессий. Нужно создавать все условия, чтобы рабочие получали хорошую зарплату, трудились в достойных условиях».
Победители регионального конкурса «Лучший по профессии» представят область на всероссийских этапах.

Новость: Екатерина Сорокина 11 2017
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