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Лучшие по профессии
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Наладчики станков с ЧПУ, электромонтёры и монтёры железнодорожных путей, швеи, стеклодувы, штукатуры, плиточники и машинисты погрузчика, трактористы и пчеловоды — здесь собрались только лучшие в своём деле! В Пензенской филармонии подвели итоги областного конкурса «Лучший по профессии».
Победителей и призёров поздравил лично Губернатор Иван Белозерцев: «С каждым годом участников конкурса становится всё больше. Меня это радует! Цель конкурса — пропаганда рабочих профессий, которые очень важны. Без рабочих специальностей нельзя решить ни одной важной задачи. Ни дом построить, ни трактор».
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