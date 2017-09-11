Утверждены ветеринарные правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что утвежден Приказ Минсельхоза России от 14.08.2017 года №403 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы» (зарегистрирован в Минюсте №48093 от 06.09.2017 года).

Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации сибирской язвы, предотвращению ее возникновения и распространения на территрии Российской Федерации, определению границ территории, на которую должен распространиться режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения очага болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая определение видов зон в целях дифференциации ограничений, установленных решением о введении режима ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и требования к особенностям применения таких ограничений, в том числе проведению мероприятий в отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне.