|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Утверждены ветеринарные правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы
Сегодня в Пензе
|
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что утвежден Приказ Минсельхоза России от 14.08.2017 года №403 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы» (зарегистрирован в Минюсте №48093 от 06.09.2017 года). Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации сибирской язвы, предотвращению ее возникновения и распространения на территрии Российской Федерации, определению границ территории, на которую должен распространиться режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения очага болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая определение видов зон в целях дифференциации ограничений, установленных решением о введении режима ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и требования к особенностям применения таких ограничений, в том числе проведению мероприятий в отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что утвежден Приказ Минсельхоза России от 14.08.2017 года №403 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы» (зарегистрирован в Минюсте №48093 от 06.09.2017 года).
Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации сибирской язвы, предотвращению ее возникновения и распространения на территрии Российской Федерации, определению границ территории, на которую должен распространиться режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения очага болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая определение видов зон в целях дифференциации ограничений, установленных решением о введении режима ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и требования к особенностям применения таких ограничений, в том числе проведению мероприятий в отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru