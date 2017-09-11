В Лермонтовской библиотеке состоялось открытие выставки-просмотра, посвященной Дню трезвости в России

На ней представлена литература о здоровом образе жизни. Участники презентации узнали о вреде алкоголизма, в том числе пивного, а также профилактике вредных привычек среди молодежи.

Все желающие могли посмотреть и обсудить документальные фильмы «Трезвитесь» (Россия, 2012) и «Трезвый орел» (документальный фильм Алексея Васильева, 2009).



С выставкой можно познакомиться до 15 сентября в Зале Белинского.