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В Лермонтовской библиотеке состоялось открытие выставки-просмотра, посвященной Дню трезвости в России
Сегодня в Пензе
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На ней представлена литература о здоровом образе жизни. Участники презентации узнали о вреде алкоголизма, в том числе пивного, а также профилактике вредных привычек среди молодежи. Все желающие могли посмотреть и обсудить документальные фильмы «Трезвитесь» (Россия, 2012) и «Трезвый орел» (документальный фильм Алексея Васильева, 2009).
На ней представлена литература о здоровом образе жизни. Участники презентации узнали о вреде алкоголизма, в том числе пивного, а также профилактике вредных привычек среди молодежи.
Все желающие могли посмотреть и обсудить документальные фильмы «Трезвитесь» (Россия, 2012) и «Трезвый орел» (документальный фильм Алексея Васильева, 2009).
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 11 2017
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