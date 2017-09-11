С 18 по 30 сентября 2017 года на портале «Дорога без опасности» пройдет Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного движения. Регистрация команд-участников открылась 1 сентября 2017 г. и продлится до 17 сентября 2017 г. включительно в разделе «События».

Команды, желающие принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрироваться как участники Олимпиады, подав заявление по установленной форме на портале Олимпиады в разделе «Регистрация».

При регистрации руководитель группы от лица команды заполняет необходимую форму, в которой указывает:

наименование субъекта Российской Федерации;

наименование населенного пункта;

полное наименование образовательной организации;

ФИО руководителя команды;

должность руководителя команды;

адрес электронной почты руководителя команды;

данные участников команды (ФИО, класс, был ли участником ЮИД/ЮАШ).

По итогу заполнения анкеты руководитель группы прикрепляет к анкете сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя группы на бланке общеобразовательной организации.

По факту прохождения регистрации, команда участников получает доступ к выполнению тестовых заданий представленных на портале (доступ к заданиям открывается в день начала олимпиады 18 сентября 2017 г.). После их выполнения и набора необходимого количества баллов участникам открывается доступ к выполнению кейсовых заданий. По итогу выполнения кейсовых заданий при наборе несколькими командами равного количества баллов, участники получают доступ к творческому заданию для определения победителя.

Приём заданий от участников Олимпиады осуществляется до 30 сентября 2017 г. 19:00 (МСК). Выявление победителей Олимпиады проходит в период с 1 октября 2017 г. по 10 октября 2017 года.

Контактные лица Всероссийской интернет-олимпиады для школьников на знание правил дорожного движения:

1. Налапко Анна Александровна, an@ti-legenda.com, (966) 351-40-60;

2. Гришкина Анастасия Александровна, ag@ti-legenda.com, (968) 733-49-49.