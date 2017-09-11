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Пройдет Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного движения.
Сегодня в Пензе
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С 18 по 30 сентября 2017 года на портале «Дорога без опасности» пройдет Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного движения. Регистрация команд-участников открылась 1 сентября 2017 г. и продлится до 17 сентября 2017 г. включительно в разделе «События». Команды, желающие принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрироваться как участники Олимпиады, подав заявление по установленной форме на портале Олимпиады в разделе «Регистрация». При регистрации руководитель группы от лица команды заполняет необходимую форму, в которой указывает: По итогу заполнения анкеты руководитель группы прикрепляет к анкете сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя группы на бланке общеобразовательной организации. По факту прохождения регистрации, команда участников получает доступ к выполнению тестовых заданий представленных на портале (доступ к заданиям открывается в день начала олимпиады 18 сентября 2017 г.). После их выполнения и набора необходимого количества баллов участникам открывается доступ к выполнению кейсовых заданий. По итогу выполнения кейсовых заданий при наборе несколькими командами равного количества баллов, участники получают доступ к творческому заданию для определения победителя. Приём заданий от участников Олимпиады осуществляется до 30 сентября 2017 г. 19:00 (МСК). Выявление победителей Олимпиады проходит в период с 1 октября 2017 г. по 10 октября 2017 года. Контактные лица Всероссийской интернет-олимпиады для школьников на знание правил дорожного движения:
С 18 по 30 сентября 2017 года на портале «Дорога без опасности» пройдет Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного движения. Регистрация команд-участников открылась 1 сентября 2017 г. и продлится до 17 сентября 2017 г. включительно в разделе «События».
Команды, желающие принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрироваться как участники Олимпиады, подав заявление по установленной форме на портале Олимпиады в разделе «Регистрация».
При регистрации руководитель группы от лица команды заполняет необходимую форму, в которой указывает:
По итогу заполнения анкеты руководитель группы прикрепляет к анкете сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя группы на бланке общеобразовательной организации.
По факту прохождения регистрации, команда участников получает доступ к выполнению тестовых заданий представленных на портале (доступ к заданиям открывается в день начала олимпиады 18 сентября 2017 г.). После их выполнения и набора необходимого количества баллов участникам открывается доступ к выполнению кейсовых заданий. По итогу выполнения кейсовых заданий при наборе несколькими командами равного количества баллов, участники получают доступ к творческому заданию для определения победителя.
Приём заданий от участников Олимпиады осуществляется до 30 сентября 2017 г. 19:00 (МСК). Выявление победителей Олимпиады проходит в период с 1 октября 2017 г. по 10 октября 2017 года.
Контактные лица Всероссийской интернет-олимпиады для школьников на знание правил дорожного движения:
Новость: Министерство образования Пензенской области 11 2017
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