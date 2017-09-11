Для ищущих работу зареченцев состоялось занятие в Школе безработного

Занятие в Школе безработного провела начальник отдела трудоустройства Центра занятости населения г. Заречного Наталья Иванова. Она проконсультировала участников встречи по вопросам трудоустройства, получения дополнительного образования, участия в общественных работах и других специальных программах службы занятости.

Наталья Иванова рассказала о ситуации на рынках труда города Заречного и Пензы, о борьбе с теневой занятостью, а также о работе общероссийского портала «Работа в России».