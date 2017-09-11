Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 11 сентября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Для ищущих работу зареченцев состоялось занятие в Школе безработного
Сегодня в Пензе
 

Занятие в Школе безработного провела начальник отдела трудоустройства Центра занятости населения г. Заречного Наталья Иванова. Она проконсультировала участников встречи по вопросам трудоустройства, получения дополнительного образования, участия в общественных работах и других специальных программах службы занятости.

Наталья Иванова рассказала о ситуации на рынках труда города Заречного и Пензы, о борьбе с теневой занятостью, а также о работе общероссийского портала «Работа в России».

 

Новость: Петр Голубев 11 2017
2017-09-11
Павильон Российской Федерации на ЭКСПО-2017 впервые получил золотую награду Международного бюро выставок
 На почетные награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций
 
2017-09-11
За проведение несанкционированных земляных работ руководитель организации Пензенской области привлечен к административной ответственности
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-11
Для ищущих работу зареченцев состоялось занятие в Школе безработного
 В Центре занятости населения г. Заречного прошла информационная встреча с безработными гражданами
 
2017-09-11
Пройдет Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного движения.
 Пензенские школьники смогут принять участие во Всероссийской интернет-олимпиаде на знание правил дорожного движения
 
2017-09-11
В Лермонтовской библиотеке состоялось открытие выставки-просмотра, посвященной Дню трезвости в России
 На ней представлена литература о здоровом образе жизни
 
2017-09-11
Утверждены ветеринарные правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы
 Осуществление профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений
 
2017-09-11
Лучшие по профессии
В Пензе наградили победителей и призёров областного конкурса
 
2017-09-11
При проведении рейдового мероприятия в селе Средняя Елюзань Пензенской области выявлены нарушения в сфере карантина растений
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-11
​Глава администрации города Виктор Кувайцев посетил лесопарковую зону между педагогическим институтом и улицей Попова
 Виктор Кувайцев поручил ускорить темп работ по благоустройству зеленой зоны на Западной поляне
 
2017-09-11
Выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов Таможенного союза в магазинах г.Каменка
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-11
В Пензе на базе велотрека «Сатурн» прошел шестой этап Кубка России по велоспорту-ВМХ
 В турнире принимали участие 159 человек из 7 регионов страны
 
2017-09-11
В торговых объектах Пензенской области выявлены факты незаконной реализации алкогольной продукции
 Информация о выявленных нарушениях передана в отделы полиции
 
2017-09-11
Обнаружены карантинные объекты в подкарантинной продукции на территории Пензенской области в августе 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-11
Виктор Кувайцев рассмотрел проблемы, обозначенные гражданами на приеме у губернатора Ивана Белозерцева
 Глава администрации города провел рабочее совещание
 
2017-09-11
Должностному лицу районной станции по борьбе с болезнями животных Пензенской области вынесено предупреждение
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru