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Для ищущих работу зареченцев состоялось занятие в Школе безработного
Сегодня в Пензе
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Занятие в Школе безработного провела начальник отдела трудоустройства Центра занятости населения г. Заречного Наталья Иванова. Она проконсультировала участников встречи по вопросам трудоустройства, получения дополнительного образования, участия в общественных работах и других специальных программах службы занятости. Наталья Иванова рассказала о ситуации на рынках труда города Заречного и Пензы, о борьбе с теневой занятостью, а также о работе общероссийского портала «Работа в России».
Занятие в Школе безработного провела начальник отдела трудоустройства Центра занятости населения г. Заречного Наталья Иванова. Она проконсультировала участников встречи по вопросам трудоустройства, получения дополнительного образования, участия в общественных работах и других специальных программах службы занятости.
Наталья Иванова рассказала о ситуации на рынках труда города Заречного и Пензы, о борьбе с теневой занятостью, а также о работе общероссийского портала «Работа в России».
Новость: Петр Голубев 11 2017
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