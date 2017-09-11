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За проведение несанкционированных земляных работ руководитель организации Пензенской области привлечен к административной ответственности
Сегодня в Пензе
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В соответствии с частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет административную ответственность. Объектом данного правонарушения является установленная законодательством охрана плодородного слоя почвы, охрана земли от её порчи. В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области из Администрации Мокшанского района Пензенской области поступило обращение, из которого следовало, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории Плёсского сельсовета, открытым акционерным обществом «Пензаводмелиорация» проводятся несанкционированные земляные работы по демонтажу труб оросительной системы. Разрешительных документов, подтверждающих отвод земель под проведение земельных работ, ОАО «Пензаводмелиорация» не представило в связи с их отсутствием. По факту самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы руководитель организации привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Государству не безразлично как используются сельскохозяйственные земли и мы, как надзорный орган, обязаны контролировать исполнение всеми гражданами и организациями требований государственного земельного законодательства и пресекать все попытки его нарушить. Нарушениям необходимо поставить надёжный заслон!
В соответствии с частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет административную ответственность. Объектом данного правонарушения является установленная законодательством охрана плодородного слоя почвы, охрана земли от её порчи.
В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области из Администрации Мокшанского района Пензенской области поступило обращение, из которого следовало, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории Плёсского сельсовета, открытым акционерным обществом «Пензаводмелиорация» проводятся несанкционированные земляные работы по демонтажу труб оросительной системы. Разрешительных документов, подтверждающих отвод земель под проведение земельных работ, ОАО «Пензаводмелиорация» не представило в связи с их отсутствием.
По факту самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы руководитель организации привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Государству не безразлично как используются сельскохозяйственные земли и мы, как надзорный орган, обязаны контролировать исполнение всеми гражданами и организациями требований государственного земельного законодательства и пресекать все попытки его нарушить. Нарушениям необходимо поставить надёжный заслон!
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 2017
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