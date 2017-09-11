Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 11 сентября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
За проведение несанкционированных земляных работ руководитель организации Пензенской области привлечен к административной ответственности
Сегодня в Пензе
 

В соответствии с частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет административную ответственность. Объектом данного правонарушения является установленная законодательством охрана плодородного слоя почвы, охрана земли от её порчи.

В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области из Администрации Мокшанского района Пензенской области поступило обращение, из которого следовало, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории Плёсского сельсовета, открытым акционерным обществом «Пензаводмелиорация» проводятся несанкционированные земляные работы по демонтажу труб оросительной системы. Разрешительных документов, подтверждающих отвод земель под проведение земельных работ, ОАО «Пензаводмелиорация» не представило в связи с их отсутствием.

По факту самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы руководитель организации привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Государству не безразлично как используются сельскохозяйственные земли и мы, как надзорный орган, обязаны контролировать исполнение всеми гражданами и организациями требований государственного земельного законодательства и пресекать все попытки его нарушить. Нарушениям необходимо поставить надёжный заслон!

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 2017
2017-09-11
На набережной реки Суры здесь идет подготовка бетонного основания нижней прогулочной зоны
 Виктор Кувайцев с инспекционным визитом посетил набережную реки Суры
 
2017-09-11
Павильон Российской Федерации на ЭКСПО-2017 впервые получил золотую награду Международного бюро выставок
 На почетные награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций
 
2017-09-11
За проведение несанкционированных земляных работ руководитель организации Пензенской области привлечен к административной ответственности
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-11
Для ищущих работу зареченцев состоялось занятие в Школе безработного
 В Центре занятости населения г. Заречного прошла информационная встреча с безработными гражданами
 
2017-09-11
Пройдет Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного движения.
 Пензенские школьники смогут принять участие во Всероссийской интернет-олимпиаде на знание правил дорожного движения
 
2017-09-11
В Лермонтовской библиотеке состоялось открытие выставки-просмотра, посвященной Дню трезвости в России
 На ней представлена литература о здоровом образе жизни
 
2017-09-11
Утверждены ветеринарные правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы
 Осуществление профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений
 
2017-09-11
Лучшие по профессии
В Пензе наградили победителей и призёров областного конкурса
 
2017-09-11
При проведении рейдового мероприятия в селе Средняя Елюзань Пензенской области выявлены нарушения в сфере карантина растений
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-11
​Глава администрации города Виктор Кувайцев посетил лесопарковую зону между педагогическим институтом и улицей Попова
 Виктор Кувайцев поручил ускорить темп работ по благоустройству зеленой зоны на Западной поляне
 
2017-09-11
Выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов Таможенного союза в магазинах г.Каменка
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-11
В Пензе на базе велотрека «Сатурн» прошел шестой этап Кубка России по велоспорту-ВМХ
 В турнире принимали участие 159 человек из 7 регионов страны
 
2017-09-11
В торговых объектах Пензенской области выявлены факты незаконной реализации алкогольной продукции
 Информация о выявленных нарушениях передана в отделы полиции
 
2017-09-11
Обнаружены карантинные объекты в подкарантинной продукции на территории Пензенской области в августе 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-11
Виктор Кувайцев рассмотрел проблемы, обозначенные гражданами на приеме у губернатора Ивана Белозерцева
 Глава администрации города провел рабочее совещание
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru