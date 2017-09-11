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Подрядными организациями проводится ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Сегодня в Пензе
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Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области продолжает работу по реализации государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы». Подрядными организациями проводится ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 44 объекта ремонта, 233 км автодорог. В высокой степени готовности находятся 9 объектов общей протяженностью 40 км. Все подрядные организации осуществляют работы в соответствии и календарным планом. Некоторые идут с опережением графика и сдают объекты раньше установленного контрактом срока. Основными работами, проводимые подрядными организациями является устройство выравнивающего слоя, устройство слоя усиления, обустройство обочин и ремонт водопропускных труб.
Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области продолжает работу по реализации государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы».
Подрядными организациями проводится ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 44 объекта ремонта, 233 км автодорог. В высокой степени готовности находятся 9 объектов общей протяженностью 40 км. Все подрядные организации осуществляют работы в соответствии и календарным планом. Некоторые идут с опережением графика и сдают объекты раньше установленного контрактом срока. Основными работами, проводимые подрядными организациями является устройство выравнивающего слоя, устройство слоя усиления, обустройство обочин и ремонт водопропускных труб.
Новость: Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области 11 2017
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