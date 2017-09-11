В единый день голосования в числе первых проголосовал Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Исполнив свой гражданский долг, Глава региона подчеркнул высокую значимость участия людей в выборах депутатов регионального парламента.

«Законодательное собрание принимает законы, направленные на развитие промышленности, бизнеса, на развитие всех сфер деятельности, в том числе в том числе и законы, которые социально защищают наших граждан», - отметил Иван Белозерцев, Губернатор Пензенской области.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Валерий Лидин отметил, что избирательная кампания прошла на хорошем организационном уровне.

«Наши кандидаты провели сотни встреч, много было высказано предложений, пожеланий наших избирателей. Они будут все обобщены, систематизированы и будут положены в основу нового закона «О наказах избирателей», над которым предстоит работать нашим будущим депутатам».

Также Председатель регионального парламента отметил, что помимо социально- значимых задач депутатам нового созыва предстоит уделить особое внимание развитию экономики региона.

«Экономика — основа нашей жизни, и на сегодняшний день наш регион динамично развивается. Нам бы хотелось направить усилия на пополнение доходной части бюджета - это преференции наших инвесторов, которые приходят в наш регион, а наш регион считается одним из лучших по инвестиционной привлекательности (6 место в России). Поэтому инвесторы, которые приходят в наш регион, будут поддерживаться и будущим созывом Законодательного собрания, с тем, чтобы инвестиционные проекты, новые технологии внедрялись в производство, создавались хорошие рабочие места».

В этот день свое избирательное право реализовал Глава города Пензы. Свой гражданский долг он исполнил в 30-ой школе.

«Сегодня очень важный и ответственный день для всех нас. Уверен, что новый состав, который сегодня изберется, будет хорошей работоспособной командой, которая будет работать на благо жителей города и области», - подчеркнул Валерий Савельев, Глава города Пензы.

В единый день голосования вместе с жителями микрорайона ГПЗ сделал свой выбор Глава администрации города, Виктор Кувайцев. На избирательный участок градоначальник пришел вместе с супругой.

«У нас хороший город со сложившимися традициями. Самое дорогое – это, конечно, его жители, которые стремятся жить лучше и, безусловно, этого заслуживают. Уверен, что сегодня мы выбираем именно тех людей, благодаря которым в перспективе Пенза будет развиваться. Мы голосуем за лучшее будущее для нашего города и для всего Сурского края», - Виктор Кувайцев, Глава администрации города Пензы.

В региональном избиркоме подвели предварительные итоги выборов. В результате голосования в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва партия Единая Россия получит 32 мандата, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному.