Процедура выборов в исправительной колонии ничем не отличается от той, что проходит на любом другом избирательном участке. До тех пор, пока приговор суда не вступил в силу, подозреваемые, обвиняемые и даже осужденные обладают правом голоса. Несмотря на то, что все их них находятся под стражей.

«В РФ действует презумпция невиновности. На сегодняшний день они являются подследственными подозреваемыми и имеют право голоса. В процессе подготовки к выборам мы не столкнулись с такой проблемой, что бы кто-то из числа подозреваемых ты против выборов и отказался бы от участия», – рассказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Списки избирателей скорректированы, материальная база укомплектована. Места для проведения голосования подготовлены и соответствуют нормам действующего законодательства. В следственном изоляторе право голоса получили 224 человека.

«Находящимся в изоляторе предоставили полную информацию о кандидатах. За три года не было выявлено никаких нарушений», – пояснила уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

Процедура выборов состоялась в двух учреждениях уголовно-исполнительной системы – СИЗО-1 и исправительная колония №4, где располагается помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора. На избирательных участках по месту жительства смогли проголосовать обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции.