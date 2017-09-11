На территории Ленинского района будет установлено 35 новых детских игровых элементов

На территории Ленинского района г. Пензы начаты работы по установке игровых элементов на детских площадках жилых домов № 27 по улице Карпинского, № 3, 5 по улице Островского и ул. Тельмана (о. Пески).



Всего в 2017 году на территории района будет установлено 35 новых детских игровых элементов на придомовой территории 22 многоквартирных домов

Новость: Администрация города Пензы 11 2017