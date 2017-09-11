|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На территории Ленинского района будет установлено 35 новых детских игровых элементов
Сегодня в Пензе
|
На территории Ленинского района г. Пензы начаты работы по установке игровых элементов на детских площадках жилых домов № 27 по улице Карпинского, № 3, 5 по улице Островского и ул. Тельмана (о. Пески).
На территории Ленинского района г. Пензы начаты работы по установке игровых элементов на детских площадках жилых домов № 27 по улице Карпинского, № 3, 5 по улице Островского и ул. Тельмана (о. Пески).
Новость: Администрация города Пензы 11 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru