|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Моцартовское общество г. Пензы приглашает любителей музыки на открытие 27 концертного сезона
Сегодня в Пензе
|
Моцартовское общество города Пензы приглашает любителей музыки на открытие 27 концертного сезона, которое состоится 12 сентября в 18.00 в Малом зале Пензенского колледжа искусств (ул. Плеханова, 15). В 90-е годы XX века Пензенское Моцартовское общество было зарегистрировано в Зальцбурге и признано региональным отделением Международного общества Моцарта. Таких объединений в мире около 60-ти, а в России всего два - в Москве (возглавляемое Г.А. Писаренко) и в Пензе. Мы вправе гордиться тем, что только в нашем городе это общество ведёт регулярную концертную деятельность. Приглашаем музыкантов к участию в творческих проектах Моцартовского общества Пензы. Желаем ярких впечатлений, событий в новом учебном году.
Моцартовское общество города Пензы приглашает любителей музыки на открытие 27 концертного сезона, которое состоится 12 сентября в 18.00 в Малом зале Пензенского колледжа искусств (ул. Плеханова, 15).
В 90-е годы XX века Пензенское Моцартовское общество было зарегистрировано в Зальцбурге и признано региональным отделением Международного общества Моцарта. Таких объединений в мире около 60-ти, а в России всего два - в Москве (возглавляемое Г.А. Писаренко) и в Пензе. Мы вправе гордиться тем, что только в нашем городе это общество ведёт регулярную концертную деятельность.
Приглашаем музыкантов к участию в творческих проектах Моцартовского общества Пензы. Желаем ярких впечатлений, событий в новом учебном году.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 11 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru