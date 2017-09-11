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 Понедельник, 11 сентября 2017
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Моцартовское общество г. Пензы приглашает любителей музыки на открытие 27 концертного сезона
Сегодня в Пензе
 

Моцартовское общество города Пензы приглашает любителей музыки на открытие 27 концертного сезона, которое состоится 12 сентября в 18.00 в Малом зале Пензенского колледжа искусств (ул. Плеханова, 15).
 
В программе вечера фортепианной музыки прозвучат произведения композиторов-романтиков в исполнении известных пензенских музыкантов, лауреатов международных конкурсов: Сергея и Анастасии Судневых, Антона Микицкого и студентки 3 курса Анны Зудиловой.
Подарком для пензенских слушателей станет премьерное исполнение I концерта для фортепиано Сергея Рахманинова (ч. I).
 
Моцартовское общество существует в Пензе более двадцати лет. Оно было создано по инициативе народной артистки России, профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Г.А. Писаренко. Организатором общества стала преподаватель отделения «Теория музыки»  Пензенского музыкального училища Т.Н. Иванова. Благодаря Татьяне Николаевне были возобновлены и сохранены культурные традиции Музыкальных собраний XIX века.

В 90-е годы XX века Пензенское Моцартовское общество было зарегистрировано в Зальцбурге и признано региональным отделением Международного общества Моцарта. Таких объединений в мире около 60-ти, а в России всего два - в Москве (возглавляемое Г.А. Писаренко) и в Пензе. Мы вправе гордиться тем, что  только в нашем городе это общество ведёт регулярную концертную деятельность.
 
В 2017 году Моцартовское общество Пензы открывает сезон с официальным статусом члена Международной организации Моцартеум (г. Зальцбург, Австрия).

Приглашаем музыкантов к участию в творческих проектах Моцартовского общества Пензы. Желаем ярких впечатлений, событий в новом учебном году.

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