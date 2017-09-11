В Пензе на улице Толстого стражи порядка заметили подозрительного человека. При обыске у него была изъята партия запрещенного вещества. Полицейские выяснили, что житель Нижнего Ломова успел разложить по тайникам пять из тридцати доз наркотиков.

На допросе, ранее судимый за грабеж и разбой мужчина поведал, что подзаработать таким способом ему предложил сосед по дому.

«В его обязанности входило забирать оптовый клад с наркотическим средством, который впоследствии необходимо было разложить по закладкам, распределив на территории областного центра. Для отчета о распределении гриппер-пакетов с наркотическим веществом злоумышленник представлял фотографии и списки адресов, по которым они были разложены», - сообщил следователь отдела № 1 СУ УМВД России по г. Пензе, Тигран Авакимян.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За содеянное 29-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.