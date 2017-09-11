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До 15 лет тюрьмы
Сегодня в Пензе
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В Пензе на улице Толстого стражи порядка заметили подозрительного человека. При обыске у него была изъята партия запрещенного вещества. Полицейские выяснили, что житель Нижнего Ломова успел разложить по тайникам пять из тридцати доз наркотиков.
На допросе, ранее судимый за грабеж и разбой мужчина поведал, что подзаработать таким способом ему предложил сосед по дому.
«В его обязанности входило забирать оптовый клад с наркотическим средством, который впоследствии необходимо было разложить по закладкам, распределив на территории областного центра. Для отчета о распределении гриппер-пакетов с наркотическим веществом злоумышленник представлял фотографии и списки адресов, по которым они были разложены», - сообщил следователь отдела № 1 СУ УМВД России по г. Пензе, Тигран Авакимян.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За содеянное 29-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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