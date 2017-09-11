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XVIII открытые лично-командные соревнования на Кубок города Кузнецка по греко-римской борьбе
Сегодня в Пензе
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В Кузнецке с 7 по 9 сентября 2017 года состоялись XVIII открытые лично-командные соревнования на Кубок города Кузнецка по греко-римской борьбе среди учащейся молодёжи, посвящённые памяти тренера Ивана Дмитриевича Атякина. Результаты спортсменов ГБУ ПО "КСШОР": 1 место - Шуматов Егор, весовая категория 35 кг, тренер Брундуков А.Г. 1 место - Манукян Арсен, весовая категория 26 кг, тренер Брундуков А.Г. 2 место - Халилов Фуад, весовая категория 29 кг, тренер Брундуков А.Г. 2 место - Манукян Артур, весовая категория 26 кг, тренер Брундуков А.Г. 3 место - Халилов Атабала, весовая категория 32 кг, тренер Брундуков А.Г.
В Кузнецке с 7 по 9 сентября 2017 года состоялись XVIII открытые лично-командные соревнования на Кубок города Кузнецка по греко-римской борьбе среди учащейся молодёжи, посвящённые памяти тренера Ивана Дмитриевича Атякина.
Результаты спортсменов ГБУ ПО "КСШОР":
1 место - Шуматов Егор, весовая категория 35 кг, тренер Брундуков А.Г.
1 место - Манукян Арсен, весовая категория 26 кг, тренер Брундуков А.Г.
2 место - Халилов Фуад, весовая категория 29 кг, тренер Брундуков А.Г.
2 место - Манукян Артур, весовая категория 26 кг, тренер Брундуков А.Г.
3 место - Халилов Атабала, весовая категория 32 кг, тренер Брундуков А.Г.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 11 2017
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