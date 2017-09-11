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 Понедельник, 11 сентября 2017
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Перевозка животных без документов выявлена в р.п.Тамала Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Сотрудниками полиции на ул.Коммунистическая, 89 р.п.Тамала Пензенской области была остановлена автомашина ГАЗ-3302 под управлением гражданина, перевозившего животных: лошадь и быка без ветеринарно-сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона и убоя животных. Материалы дела по подведомственности были направлены в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар.

В отношении физического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 3000 рублей.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 2017
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