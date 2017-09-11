В Пензенской области отмечается стабилизация в сфере ипотечного кредитования и оживление на рынке недвижимости

По итогам семи месяцев 2017 года количество и объем выданных ипотечных кредитов в нашем регионе увеличились более чем на 25% по сравнению с прошлым годом, при этом средневзвешенная процентная ставка снизилась на 1,2 процентных пункта и составила 11,4%.



В России в июле текущего года средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 10,94%, что является минимальным значением за всю историю наблюдений с 2009 года. Данная ситуация сложилась из-за снижения ключевой ставки Банка России до 9%. Прогнозируется, что к концу 2017 года ставки по ипотечным кредитам снизятся до 9,5-10%.



Теперь у заемщиков, ранее оформивших ипотечный кредит по высокой ставке, появилась возможность перейти на более выгодные условия кредитования, прибегнув к программам рефинансирования, предлагаемых некоторыми банками. Наличие данных программ и условия участия в них необходимо уточнять у кредитных менеджеров в конкретном банке.



«При принятии решения о целесообразности рефинансирования кредита необходимо учитывать, что процентная ставка по новому кредиту должна быть меньше ставки по имеющемуся обязательству, оставшаяся сумма долга - значительна, а также проанализировать дополнительные расходы на обслуживание нового кредита, чтобы они не превышали выгоды от снижения ставки по новому кредитному обязательству», - пояснил министр экономики региона Сергей Капралов.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 11 2017