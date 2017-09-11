Проведен досмотр импортной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках на территории Пензенской области в августе 2017 года

В августе 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 42 извещения о прибытии импортной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности.

При ввозе в Пензенскую область было досмотрено 43 тонны продовольственных грузов импортного происхождения, в том числе 10 тонн свежих фруктов, 20 тонн сухофруктов. Также было досмотрено 54,5 тонны орехов, 59 тонн фуражных грузов, 0,16 тонн и 6772 шт. пакета семенного материала, 67 шт. древесного упаковочного материала.