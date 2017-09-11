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Работниками Никольского лесхоза заготовлено 25 тонн сена для оленей
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками Никольского лесхоза проведена заготовка сена для подкормки в зимний период европейских оленей, которые содержатся в полувольных условиях. На сегодняшний день заготовлено 25 тонн сена, что позволит обеспечить животных сухими кормами на весь сезон. Заготовленные корма будут храниться в специально отведенном для этого месте. В настоящее время на территории лесхоза содержатся 53 европейских оленя.
Сотрудниками Никольского лесхоза проведена заготовка сена для подкормки в зимний период европейских оленей, которые содержатся в полувольных условиях.
На сегодняшний день заготовлено 25 тонн сена, что позволит обеспечить животных сухими кормами на весь сезон.
Заготовленные корма будут храниться в специально отведенном для этого месте.
В настоящее время на территории лесхоза содержатся 53 европейских оленя.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 11 2017
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