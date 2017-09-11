Работниками Никольского лесхоза заготовлено 25 тонн сена для оленей

Сегодня в Пензе

Сотрудниками Никольского лесхоза проведена заготовка сена для подкормки в зимний период европейских оленей, которые содержатся в полувольных условиях. На сегодняшний день заготовлено 25 тонн сена, что позволит обеспечить животных сухими кормами на весь сезон. Заготовленные корма будут храниться в специально отведенном для этого месте. В настоящее время на территории лесхоза содержатся 53 европейских оленя. Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 11 2017