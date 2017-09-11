Дрейфующему поневоле на лодке по реке Суре жителю г. Пензы помогли спасатели ГУ ППСЦ

8 сентября 2017 года в 19:20 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от жителя г. Пензы о том, что он находится в неисправной лодке на р. Суре в районе острова Пески, самостоятельно не может добраться до берега,

Спасатели на моторной лодке отбуксировали аварийную лодку до берега, медицинская помощь не понадобилась.