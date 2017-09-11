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Дрейфующему поневоле на лодке по реке Суре жителю г. Пензы помогли спасатели ГУ ППСЦ
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Дрейфующему поневоле на лодке по реке Суре жителю г. Пензы помогли спасатели ГУ ППСЦ 8 сентября 2017 года в 19:20 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от жителя г. Пензы о том, что он находится в неисправной лодке на р. Суре в районе острова Пески, самостоятельно не может добраться до берега, Спасатели на моторной лодке отбуксировали аварийную лодку до берега, медицинская помощь не понадобилась.
Дрейфующему поневоле на лодке по реке Суре жителю г. Пензы помогли спасатели ГУ ППСЦ
8 сентября 2017 года в 19:20 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от жителя г. Пензы о том, что он находится в неисправной лодке на р. Суре в районе острова Пески, самостоятельно не может добраться до берега,
Спасатели на моторной лодке отбуксировали аварийную лодку до берега, медицинская помощь не понадобилась.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 11 2017
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