Выявлены нарушения ветеринарного законодательства в сфере оборота животноводческой продукции

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляет свою деятельность в нескольких селах Бессоновского района и занимается розничной реализацией пищевых товаров, в том числе животноводческой продукции, изготовленной из мяса свинины и птицы, а также с их содержанием.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий был установлен факт нарушения в сфере оборота животноводческой продукции, а именно не были представлены и попросту отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на колбасные изделия в ассортименте общим весом более 40 кг.

Согласно ветеринарному законодательству в части ст.ст. 15 и 23 Закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», п.п.2-3 Приложения 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», сопроводительные документы, в том числе ветеринарные, характеризуют территориальное и видовое происхождение товара, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее изготовления и выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением требований закона, что может стать причиной возникновения особо опасных и карантинных болезней животных, а также создать угрозу причинения вреда здоровью людей.

По итогам проверки в отношении ответственных лиц предприятия составлены административные протоколы по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Выдано предписание. Наложены штрафы на сумму 1500 рублей. Проведена беседа о правилах оборота животноводческой продукции.